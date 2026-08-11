紓解公費肺癌篩檢瓶頸　彰基一站式服務提高量能

肺癌是台灣癌症發生人數與死因「雙冠王」，這不只是吸菸者的疾病，目前晚期患者仍多，公費篩檢可促進早期發現治療，彰基實施一站式流程提高篩檢量能，化解排程過長的瓶頸。

衛生福利部國民健康署今天舉行頒獎典禮，表揚57家癌症防治績優醫療院所，彰化基督教醫院就是其一，彰基胸腔內科主治醫師林聖皓分享癌症篩檢流程簡化經驗。他說，肺癌已經是台灣不可忽視的公衛頭號威脅，每年新增近2萬人、超過1萬人因此喪命。

林聖皓指出，肺癌的輪廓已經發生巨變，不再只是吸菸者的疾病，台灣整體肺癌患者有高達69%沒有吸菸史，尤其女性個案僅6.3%具有吸菸史，針對非吸菸族群，特別是女性，早期預警機制已成當務之急。肺癌0至1期5年發現及治療的存活率高達9成以上，但4期僅剩14%。

林聖皓說，台灣肺癌防治最致命的是診斷落差，「我們在最難治癒的階段，發現最多患者」，肺癌0至1期個案實際確診率僅占約4成，超過半數已經是3至4期，甚至每2個肺癌患者就有1人發現時已是第4期，扭轉死亡率唯一解方就是將確診時程往前。

林聖皓表示，公費肺癌篩檢是關鍵，無奈現實卻遇到許多瓶頸與障礙，包含民眾端排程時間過長與缺乏篩檢動機、臨床端前線動線混亂與人員作業超載、管理端後台資訊斷層、跨科合作困難。以彰基為例，113年篩檢人數僅825人，篩檢陽性人數83人。

林聖皓分享，為突破瓶頸與障礙，彰基推出一站式癌症篩檢整合窗口以及肺癌篩檢綠色通道快速服務，從確認資格與填寫資料、當日檢查免預約到免費回診看報告，僅需10天，未回診看報告及陽性個案，由個管師追蹤及掛號，留言電子聯絡板提醒醫師，開立追蹤或切片。

解方實施短短1年就有明顯成效，林聖皓說，114年篩檢人數增加至1615人，與113年825人相比，成長95.7%，篩檢陽性人數114年為125人，與113年83人相比，成長50.6%，吸菸族群參與率占比提升11.4%，2年皆成功攔截超過9成早期肺癌患者。

癌症是台灣10大死因之首，衛生福利部國民健康署長沈靜芬表示，為提升癌症早期發現率，攜手全國200多家醫療院所推動癌症防治計畫，114年提供325萬人次癌篩服務，篩檢出3萬1665名癌前病變與9507名癌症個案數，成功協助4萬1172名病友與家庭及時發現及治療。

沈靜芬說，目前正規劃將攝護腺癌篩檢納入第7個公費癌篩，預計116年起舉行試辦計畫，近期已經舉行專家會議，討論篩檢工具敏感度與特異性，避免偽陽性引起民眾過度恐慌，試辦計畫仍在規劃中，細節暫時不便對外說明，一定會完整追蹤指引配套。