台中惠中路新庇護島遭批「行車陷阱」 網憂撞島、吃罰單公所回應了

台中市政府最近進行中的惠中路增設行人庇護島工程引起許多市民關心島頭是否因為凸進了道路而引起安全疑慮。不過，南屯區公所表示，目前工程還在施作中，也許視覺上可能以為如此，但未來還會畫出導引線，並經道路模擬試驗，不會出現如民眾想像的安全問題。

廖姓市民駕車行經公益路二段時，拍下前方的行人庇護島並貼上臉書，擔心「上下班時間很擁擠，如果又來個路邊停車，車道變更窄的時候，內側車道的車很容易撞上⋯⋯」、「感覺就是硬要生出一個庇護島」他的留言也引起許多網友擔心「地上的白色標線也要稍微偏移一點點去就這個島吧?? 總之是很奇怪的設計」、「為了稍微迴避這爛東西，往右開一點，就被後面的檢舉魔人檢舉沒打方向燈，1200噴飛，根本是陷阱無誤」

南屯區公所解釋，惠中路二段、三段目前正進行道路改善工程，並依內政部國土署審查意見調整路口配置，包括設置行人庇護島及調整車道寬度與位置。針對民眾反映庇護島可能壓縮車輛轉彎空間，路口在設計階段已進行車輛轉彎軌跡模擬，確認車輛可依規劃動線通行；庇護島島頭依設計規範設置為1.5公尺寬，完工後也將重新劃設左轉導引線，並增設警示及導引設施，讓駕駛人能更清楚掌握行車及轉彎動線。

區公所說，目前工程仍在施工中，部分標線、警示及導引設施尚未完成，因此現階段看到的路口樣貌並非最終配置，用路人可能感覺動線與過去不同。工程預計8月20日完工，待標線及相關導引設施完成後，整體行車動線將更為明確，後續也將持續檢視實際通行情形，兼顧行車順暢與行人安全。

區公所也就提供的照片表示，因為拍照者行進的車道是左轉道，過了馬路不是直接對接該路，所以不會產生問題。