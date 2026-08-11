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有卡難用？台中敬老卡年用逾1000點僅5%、近4成百點不到 議員籲升級

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員謝志忠、王立任與黄守達指敬老愛心卡「有卡難用」。記者陳秋雲／攝影
台中市議員謝志忠、王立任與黄守達指敬老愛心卡「有卡難用」。記者陳秋雲／攝影

台中市敬老愛心卡申辦率高達9成，但使用卻不如預期。民進黨議員聯合質詢指出，根據114年度敬老愛心卡使用數據，全年使用點數達1000點以上者僅約5%，全年使用未達100點者卻高達38%，另有超過2成持卡者申辦後一次都沒有使用，顯示「有卡難用」，要求每月點數不歸零、計程車提高每趟折抵200點，擴大使用通路。

議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿聯合質詢，謝志忠表示，敬老愛心卡原意是鼓勵長輩走出家門、增加社會參與，目前約9成符合資格民眾主動申請，顯示長輩對這項福利有所期待。但每人每年有1萬2000點額度，實際使用卻十分有限，全年使用超過1000點者僅約5%，反而有38%使用不到100點，政策設計與實際需求明顯存在落差。

謝志忠指出，醫療使用通路不足也是問題。目前全市配合敬老愛心卡的健保診所僅約300多家，西醫部分外埔、新社、石岡沒有配合診所；中醫部分新社、石岡、大安、和平、神岡、烏日、龍井等區也沒有合作診所；牙醫合作診所更僅集中在少數行政區，長者及身心障礙者若無法就近使用，等於降低敬老愛心卡的實用性。

王立任表示，台中全市有3800多家基層診所，加入敬老愛心卡特約的僅300多家，涵蓋率不到1成；申辦率雖高達91%，卻有21%持卡者拿到卡後一次都沒有使用。他說，如果搭乘計程車一次折抵100點，來回就可能消耗大量額度，導致多數長輩一年實際使用僅3、400點，市府雖宣稱114年執行率達89.16%，但若民眾根本用不到，帳面上的執行率也難以反映福利政策的實際成效。

王立任認為，敬老愛心卡不能只追求「發出去多少張」，更應關注「民眾真正用掉多少」。如果點數有期限、使用通路又有限，長輩即使手上有12,000點額度，也可能因不方便使用而形同虛設。

4名議員共同要求市府全面升級敬老愛心卡，首先應研議每月點數累計、不再歸零，避免長輩因當月沒有使用而浪費額度；其次將計程車每趟折抵點數由100點提高至200點，降低長輩搭乘計程車的負擔；同時擴大使用通路，研議開放超商、農會、漁會、藥局等民生日常消費場所，並增加健保診所特約家數。

議員強調，敬老愛心卡不是「發卡就算達標」，而是要讓長輩及身心障礙朋友「拿得到、用得上、用得方便」。市府執行多年後，更應從使用數據檢視制度缺口，讓12,000點額度真正轉化為日常生活中的實質福利。

社會局長廖靜芝回應，目前台中市大型車隊有預付機制，但小型車隊或個人計程車仍需要請款申請，對於核銷機制與敬老卡使用率會持續檢討。

台中 議員 敬老卡

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