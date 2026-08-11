台中50萬張敬老卡「有額度沒計程車搭」？議員批核銷慢成福利雞肋

台中市「敬老愛心卡」已發出50餘萬張，領卡使用率達九成，但市議員黃馨慧指出，長者每月平均使用點數僅3、400點，不少人反映合約計程車甚至出現拒載情形，尤其交通尖峰時段更難叫車，讓原本應是長者交通福利的敬老卡，恐淪為「有點數卻用不到」的雞肋政策。

社會局長廖靜芝表示，目前台中市大型車隊已有預付機制，但小型車隊及個人計程車仍須提出請款申請，市府會持續檢討核銷機制，並與交通局協調優化，提高敬老愛心卡的實際使用率。

黃馨慧表示，許多長者電話叫車時主動告知要刷敬老愛心卡，卻發現車輛明顯變少，問題關鍵並非長者「不會用」，而是政策「不好用」。她認為，現行計程車刷卡後的核銷流程過於繁瑣、撥款速度慢，導致司機必須先墊付載客成本。

她指出，對每天都要支付油錢、車租及家庭開銷的計程車司機而言，接受敬老愛心卡等於先替政府墊款；如果核銷時間過長，司機自然缺乏接單意願，最後形成長者手握上千點額度，卻在街頭「無車可搭」的窘境。

黃馨慧要求市府交通局、社會局簡化車隊與政府間的拆帳、核銷流程，並研議升級數位系統，讓第一線計程車司機載客後能在當天、最遲一週內取得款項，縮短撥款時差，才能提高司機接單意願，讓敬老卡真正轉化為長者可使用的交通福利。