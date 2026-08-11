快訊

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

聽新聞
0:00 / 0:00

中市農業局推高美濕地日間導覽、夜間陸蟹保育體驗 免費參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
探索高美濕地生物多樣性，台中市農業局推出日間導覽及夜間陸蟹保育體驗活動。圖／台中市農業局提供
探索高美濕地生物多樣性，台中市農業局推出日間導覽及夜間陸蟹保育體驗活動。圖／台中市農業局提供

高美濕地是台灣重要沿海濕地之一，有豐富的生物多樣性及珍貴生態資源。為推廣濕地保育理念，台中市政府農業局委託東海大學規劃辦理「高美濕地生態導覽活動」，推出7場次日間導覽及1場次夜間陸蟹保育體驗活動，免費參加，名額有限，即日起開放報名。

台中市農業局表示，高美濕地同時具備國家級重要濕地及野生動物保護區等重要生態保育價值，也是候鳥遷徙、潮間帶生物棲息及多樣性生態系維繫的重要場域。此次活動以「認識濕地、親近自然、實踐保育」為主軸，透過專業講師帶領民眾觀察濕地環境、認識潮間帶生物，並了解濕地保育管理工作，使參與者透過親身體驗深入了解濕地生態系統的重要性，進一步將保育觀念轉化為日常生活中的友善環境行動。

農業局說明，為讓市民及喜愛自然生態的民眾親近高美濕地，感受濕地豐富的生命力與自然景觀，日間導覽活動將於8月16日（周日）、8月23日（周日）、9月5日（周六）、9月13日（周日）、9月20日（周日）、10月4日（周日）及10月17日（周六）辦理，共7場次，每場次開放約35名民眾報名參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=30527736a61dea034e54

另配合每年陸蟹繁殖季節，特別規劃8月29日（周六）辦理夜間陸蟹保育體驗活動，開放約24名民眾參與，活動將帶民眾於夜間觀察陸蟹活動情形，認識陸蟹生態習性、繁殖行為及目前面臨的環境威脅，並體驗陸蟹保育巡守工作，共同守護高美濕地珍貴生態資源，報名網址：https://forms.gle/XcJkhU528kJPmX8G9 。

農業局提醒，高美濕地範圍屬高美野生動物保護區，民眾參訪時請務必遵守相關保育及管制規定，共同維護保護區生態環境。為降低活動期間交通碳排放，鼓勵參與民眾多加利用共乘或大眾運輸方式前往，身體力行低碳旅遊及友善環境理念。

高美濕地 濕地 免費

延伸閱讀

2026台新新光全國Fun Run開放報名 北中南熱鬧開跑

8到10月都有活動 谷關遊客中心泰雅原民樂舞與工藝手作登場

宜蘭童玩節最後一周推免費「似顏繪」 把握入園機會閉幕抽67萬汽車

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

相關新聞

8到10月都有活動 谷關遊客中心泰雅原民樂舞與工藝手作登場

交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣泰雅原民文化帶動梨山地區觀光，將於8月中旬至10月，在谷關遊客中心推出「谷關地區原民歌舞展演及原民工藝DIY活動」，帶旅客從「看見文化」到「親近文化」。

防護更周全 彰化縣公費肺炎鏈球菌疫苗新增PCV21與PCV20併行接種

配合衛福部疾病管制署成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，彰化縣衛生局即日起新增提供21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV21），與現行20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）併行提供，疫苗則隨機配送，符合資格民眾可依合約院所現場提供疫苗接種，即可獲得完整保護。

台中惠中路新庇護島遭批「行車陷阱」 網憂撞島、吃罰單公所回應了

台中市政府最近進行中的惠中路增設行人庇護島工程引起許多市民關心島頭是否因為凸進了道路而引起安全疑慮。不過，南屯區公所表示，目前工程還在施作中，也許視覺上可能以為如此，但未來還會畫出導引線，並經道路模擬試驗，不會出現如民眾想像的安全問題。

有卡難用？台中敬老卡年用逾1000點僅5%、近4成百點不到 議員籲升級

台中市敬老愛心卡申辦率高達9成，但使用卻不如預期。民進黨議員聯合質詢指出，根據114年度敬老愛心卡使用數據，全年使用點數達1000點以上者僅約5%，全年使用未達100點者卻高達38%，另有超過2成持卡者申辦後一次都沒有使用，顯示「有卡難用」，要求每月點數不歸零、計程車提高每趟折抵200點，擴大使用通路。

台中50萬張敬老卡「有額度沒計程車搭」？議員批核銷慢成福利雞肋

台中市「敬老愛心卡」已發出50餘萬張，領卡使用率達九成，但市議員黃馨慧指出，長者每月平均使用點數僅3、400點，不少人反映合約計程車甚至出現拒載情形，尤其交通尖峰時段更難叫車，讓原本應是長者交通福利的敬老卡，恐淪為「有點數卻用不到」的雞肋政策。

中市農業局推高美濕地日間導覽、夜間陸蟹保育體驗 免費參加

高美濕地是台灣重要沿海濕地之一，有豐富的生物多樣性及珍貴生態資源。為推廣濕地保育理念，台中市政府農業局委託東海大學規劃辦理「高美濕地生態導覽活動」，推出7場次日間導覽及1場次夜間陸蟹保育體驗活動，免費參加，名額有限，即日起開放報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。