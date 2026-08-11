中市農業局推高美濕地日間導覽、夜間陸蟹保育體驗 免費參加

高美濕地是台灣重要沿海濕地之一，有豐富的生物多樣性及珍貴生態資源。為推廣濕地保育理念，台中市政府農業局委託東海大學規劃辦理「高美濕地生態導覽活動」，推出7場次日間導覽及1場次夜間陸蟹保育體驗活動，免費參加，名額有限，即日起開放報名。

台中市農業局表示，高美濕地同時具備國家級重要濕地及野生動物保護區等重要生態保育價值，也是候鳥遷徙、潮間帶生物棲息及多樣性生態系維繫的重要場域。此次活動以「認識濕地、親近自然、實踐保育」為主軸，透過專業講師帶領民眾觀察濕地環境、認識潮間帶生物，並了解濕地保育管理工作，使參與者透過親身體驗深入了解濕地生態系統的重要性，進一步將保育觀念轉化為日常生活中的友善環境行動。

農業局說明，為讓市民及喜愛自然生態的民眾親近高美濕地，感受濕地豐富的生命力與自然景觀，日間導覽活動將於8月16日（周日）、8月23日（周日）、9月5日（周六）、9月13日（周日）、9月20日（周日）、10月4日（周日）及10月17日（周六）辦理，共7場次，每場次開放約35名民眾報名參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=30527736a61dea034e54 。

另配合每年陸蟹繁殖季節，特別規劃8月29日（周六）辦理夜間陸蟹保育體驗活動，開放約24名民眾參與，活動將帶民眾於夜間觀察陸蟹活動情形，認識陸蟹生態習性、繁殖行為及目前面臨的環境威脅，並體驗陸蟹保育巡守工作，共同守護高美濕地珍貴生態資源，報名網址：https://forms.gle/XcJkhU528kJPmX8G9 。

農業局提醒，高美濕地範圍屬高美野生動物保護區，民眾參訪時請務必遵守相關保育及管制規定，共同維護保護區生態環境。為降低活動期間交通碳排放，鼓勵參與民眾多加利用共乘或大眾運輸方式前往，身體力行低碳旅遊及友善環境理念。