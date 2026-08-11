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上傳戶口名簿才能借玩具？台中親子館挨轟 社局：8月就調整

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
親子館使用踴躍，台中市議員要求應簡化租借玩具流程，社會局表示八月就調整。圖／張芬郁提供
親子館使用踴躍，台中市議員要求應簡化租借玩具流程，社會局表示八月就調整。圖／張芬郁提供

台中市親子館被家長質疑「借教玩具還要上傳戶口名簿」，市議員張芬郁今在市議會質詢指出，台中已設26間親子館，家長申辦會員、開通教玩具借閱資格，竟須上傳幼兒健保卡及戶口名簿，不僅手續繁瑣，也引發個資安全疑慮。社會局長廖靜芝表示，親子館借閱辦法預計8月底調整，未來不必再上傳證件，只要勾選同意，若有教玩具逾期未歸還，市府可調閱個資資料進行催還。

台中市議會今進行民政社會業務質詢，張芬郁與陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等議員聯合質詢。張芬郁表示，台中目前在25個行政區設有26間親子館，預計年底達到29個行政區、30間親子館；全市0至6歲幼兒有133,304人，但目前親子館會員僅62,571人，申辦率約46%，顯示仍有相當大的推廣空間。

張芬郁指出，親子館本意是協助家長育兒的公共服務，應該讓家長「好申請、好使用」，如今申辦會員、開通教玩具借閱資格，卻須上傳幼兒健保卡及戶口名簿，家長反映不便，也擔心個資外流。她建議簡化流程，讓家長在戶政事務所辦理新生兒出生登記時，就能同步申辦親子館會員，避免家長為了借玩具再跑一趟、上傳一堆證件。

張芬郁另質疑親子館同時段入館組數大幅增加，大里親子館從35組提高到61組，家長擔心公安及公衛問題，質疑服務量增加是否變成「數字充數」。她強調，提高服務量的方向沒有錯，但「增加服務能量，不等於在原來的場所塞進更多人」，應以幼兒安全、活動品質及友善環境為前提。

廖靜芝說，遊戲區入館組數增加，主要是疫情解封後重新檢討空間使用，以每組4.5平方公尺計算，同時各親子館經營中心也有相關KPI，未來會參考議員及家長意見滾動檢討。

謝家宜指出，北屯區幼兒人口數居全市之冠，家長卻等了8年仍盼不到親子館啟用，要求市府提出明確時程，不應只是配合市長時間「衝業績」，而應真正回應地方育兒需求。

陳雅惠則點名東區親子館，原訂2024年10月完工，至今仍未開辦，今年8月還要進行第4次複驗，甚至出現防火區劃不符法規等消防缺失。她痛批，一座親子館從施工、驗收到消防接連出問題，工程一拖近2年，市府把關明顯失靈，要求釐清責任、限期改善，確保12月能如期開辦，別再讓東區家長苦等。

議員認為，台中持續擴增親子館數量固然值得肯定，但「有館」只是第1步，從申辦會員、借閱教玩具，到遊戲空間的人數管控及場館工程品質，都應回到幼兒安全與家長使用便利性。親子館若要真正成為育兒好幫手，不能只拚館數與服務量，更要讓家長「願意來、方便用、用得安心」。

民進黨議員張芬郁與陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢親子館使用問題。圖／張芬郁提供
民進黨議員張芬郁與陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢親子館使用問題。圖／張芬郁提供

台中 玩具 上傳

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