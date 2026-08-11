中部城鎮韌性演習首度網路降速 盧秀燕：順利圓滿

中部7縣市城鎮韌性演習昨天登場，並首度實施網路降速，台中市長盧秀燕今天表示，因為宣導及準備得宜，過程順利圓滿，半小時網路降速期間，還有民眾是透過簡訊報案。

2026年城鎮韌性演習昨天下午2時30分到3時在中部7縣市登場，並首度納入行動網路降速演練。盧秀燕上午在主持市政會議前針對昨天的演習接受媒體聯訪說明，由於中央與地方政府宣導及準備得宜，昨天在中部的演習，結果非常順利圓滿。

盧秀燕還公布昨天網路降速時各項統計數據，在市府1999方面，昨天全天約130通，比平常多了14通。演習時段接獲的諮詢共28通，其中2通是問行動網路降速問題。

在119報案部分，盧秀燕說，原本擔心民眾會不會因為網路降速不會報案，結果該時段的通話進線是104通，其中74通是透過手機報案，透過市話報案有18通，其他12通是警察或志工透過無線電回報。

在110報案部分，盧秀燕表示，受理民眾報案有111件，民眾很厲害，不只是會透過電話報案，甚至用簡訊報案也有5通，可見民眾已經知道要演習，會想方設法去預想遇事如何處理。此外，捷運、公車、計程車方面，都沒有發生乘客糾紛。

被問到與台北市長蔣萬安的「盧蔣體制」，盧秀燕回應，跟蔣萬安本來就是「同組欸」，因為兩人長期以來交情深厚，她先前擔任立法院厚生會長時，當時蔣萬安才剛選上立法委員，她就慧眼獨具邀蔣擔任厚生會秘書長，長期以來，不管在市政交流方面或是國政議題探討上都有很多的交流跟合作，本來就姐弟感情深厚。

問到是否市長卸任當天就會宣布參選總統時，她說，謝謝大家關心她的動態，她是現任的台中市長，在她第一屆市長任內還有這屆，都跟市民宣誓，要做好做滿。她是一個說到做到的人，她會做好做滿。