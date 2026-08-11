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8到10月都有活動 谷關遊客中心泰雅原民樂舞與工藝手作登場
交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣泰雅原民文化帶動梨山地區觀光，將於8月中旬至10月，在谷關遊客中心推出「谷關地區原民歌舞展演及原民工藝DIY活動」，帶旅客從「看見文化」到「親近文化」。
原民歌舞展演將於8月15日、8月22日、9月5日、9月12日及10月17日精彩登場，以充滿生命力的舞蹈與動人歌聲，呈現原住民族獨特的人文風采與傳統藝術魅力。DIY體驗活動採現場報名方式參加，讓民眾透過親手創作感受部落文化溫度。8月29日由「泰好玩」團隊帶來特色手作課程；9月19日由「握著工藝坊」帶民眾體驗傳統工藝技法。
參山處表示，活動期間，遊客除了欣賞精彩演出，也可順遊谷關溫泉區、捎來步道及周邊山林景點，規劃一趟結合生態、文化與休閒的深度旅程。
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