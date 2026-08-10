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台中神經外科名醫突「失業」引討論 醫師今晚公告自己最新去處

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師。記者游振昇／攝影
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師。記者游振昇／攝影

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，引起患者和家屬訝異和不捨；李偉裕醫師今晚在臉書公告自己最新去處，他前幾天去大甲鎮瀾宮求得一籤「雲開月出正分明，不須進退向前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」，他將加入亞洲大學附屬醫院豐原分院。

李偉裕醫師臉書最新門診公告指出，他前幾天去大甲鎮瀾宮求得一籤：「雲開月出正分明，不須進退向前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」。他說這些日子的波折與風雨，就像烏雲終有散去的一刻；廣大病友及家屬的堅定信任、各方醫院總裁、院長與好友們的溫暖邀約，正是那照亮前路的最明亮月光。

為了給所有信任他的患者一個最穩定長久的醫療依靠，他已確定加入亞洲大學附屬醫院（豐原分院）。但考慮到分院落成前，大家的治療與追蹤不能中斷，因此在9月至12月的過渡期間，我將先於以下兩處開診：

【9 月─12 月 門診安排】

每周三 下午｜亞洲大學附屬醫院豐中分院

每周四 下午｜亞洲大學附屬醫院霧峰分院

每周五 早上｜亞洲大學附屬醫院豐中分院

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，他在臉書發聲明指出，他與醫院新一期聘任合約，雙方原本已於7月中就內容達成共識，唯院方遲未完成簽署程序，後來無法達成共識，院方立刻取消他所有門診及所有手術排程。醫院聲明說，經多次協商，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序，對於這樣的結果，院方感遺憾。李再於臉書聲明「衷心期盼院方能有所自覺與反省」，醫院則不再回應。

許多李偉裕醫師的患者和家屬對此結果感到意外，認為李偉裕離開醫院是大家的損失；他的兒子也是神經外科醫師，他在臉書發文「我爸爸突然失業了」，他父親是神經外科醫師，在同一家醫院工作了30年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，可是今天他突然失業了。不是因為他退休，不是因為他不想做，而是因為合約談好了，院方遲遲不來簽約。

大甲李綜合醫院聲明指出，近日因該院李醫師聘任事宜，引發社會各界及病友關心，說明如下，醫院對於此次事件造成病友就醫安排受到影響，及社會各界的不安與疑慮，深感歉意。

針對外界所關心之聘任協商過程，醫院必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，期間亦多次交換意見，希望能尋求彼此都能接受的方案。

協商過程中，院方始終秉持最大的誠意，並未停止協商，也未有刻意延宕簽約程序之情形。事實上，即使已接近原聘約期限，院方仍持續與李醫師保持聯繫，希望能於最後一刻完成共識，讓醫療服務得以不中斷。

經過多次協商後，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序。對於這樣的結果，院方同感遺憾，也尊重彼此最終的決定。

醫院理解許多病友對李醫師的信任與支持，也理解因此次事件所造成的不便。院方已立即啟動醫療銜接機制，協助受影響門診、手術及住院病人安排後續照護，並將以病人醫療權益為最高優先原則，降低此次事件對病友的影響

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日在臉書發聲明指出，告知他「突失業」消息引起討論，他今晚臉書公告自己最新去處。圖／取自李偉裕醫師臉書
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日在臉書發聲明指出，告知他「突失業」消息引起討論，他今晚臉書公告自己最新去處。圖／取自李偉裕醫師臉書

台中 神經外科 失業

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