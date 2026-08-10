中捷藍線第二標BC12決標發包 高架車站模擬圖曝光

台中捷運藍線建設進度受外界矚目，中市捷工局今宣布，「台中捷運藍線建設計畫BC12標土建及設施機電工程」已完成評選，並正式決標，決標金額226億3460萬元，由遠揚營造工程公司得標。捷工局指出，隨著BC12標完成決標，捷運藍線高架段兩大施工標已全數完成發包，工程推動再邁進一步。

台中捷運藍線全長約24.78公里，其中高架段細部設計（BD01）分為BC11、BC12兩大施工標。此次決標的BC12標工程，起自童綜合醫院附近的B03站尾軌，沿台灣大道向東延伸，至西屯路口附近與地下段銜接，全長約7.86公里，設置B04至B08共5座高架車站，服務範圍涵蓋梧棲、沙鹿及龍井地區，並包含高架橋梁、車站土建，以及供電、號誌、通訊等設施機電工程。

捷工局長蘇瑞文指出，市府依政府採購法相關程序辦理公開招標及最有利標評選，後續將儘速完成契約簽訂及施工前置準備工作，確保工程依計畫推進。

蘇瑞文表示，BC12標完成決標，是捷運藍線工程推動的重要階段成果，也為後續地下段工程銜接奠定基礎。市府將持續依核定計畫推動各項工程，落實施工品質、安全管理及進度管控。

捷工局強調，捷運藍線串聯台中港、沙鹿車站、市政府、市議會及台中車站等重要節點，是台中捷運路網的重要骨幹，未來通車後，將提升海線與市區間公共運輸服務量能，提供市民更便利的交通選擇，並促進城市均衡發展。

台中捷運藍線BC12標工程範圍圖。圖／台中市政府提供