聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線第二標BC12決標發包 高架車站模擬圖曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運藍線B04站造型模擬圖。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線B04站造型模擬圖。圖／台中市政府提供

中捷藍線建設進度受外界矚目，中市捷工局今宣布，「台中捷運藍線建設計畫BC12標土建及設施機電工程」已完成評選，並正式決標，決標金額226億3460萬元，由遠揚營造工程公司得標。捷工局指出，隨著BC12標完成決標，捷運藍線高架段兩大施工標已全數完成發包，工程推動再邁進一步。

台中捷運藍線全長約24.78公里，其中高架段細部設計（BD01）分為BC11、BC12兩大施工標。此次決標的BC12標工程，起自童綜合醫院附近的B03站尾軌，沿台灣大道向東延伸，至西屯路口附近與地下段銜接，全長約7.86公里，設置B04至B08共5座高架車站，服務範圍涵蓋梧棲、沙鹿及龍井地區，並包含高架橋梁、車站土建，以及供電、號誌、通訊等設施機電工程。

捷工局長蘇瑞文指出，市府依政府採購法相關程序辦理公開招標及最有利標評選，後續將儘速完成契約簽訂及施工前置準備工作，確保工程依計畫推進。

蘇瑞文表示，BC12標完成決標，是捷運藍線工程推動的重要階段成果，也為後續地下段工程銜接奠定基礎。市府將持續依核定計畫推動各項工程，落實施工品質、安全管理及進度管控。

捷工局強調，捷運藍線串聯台中港、沙鹿車站、市政府、市議會及台中車站等重要節點，是台中捷運路網的重要骨幹，未來通車後，將提升海線與市區間公共運輸服務量能，提供市民更便利的交通選擇，並促進城市均衡發展。

台中捷運藍線BC12標工程範圍圖。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線BC12標工程範圍圖。圖／台中市政府提供

台中捷運藍線B09站造型模擬圖。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線B09站造型模擬圖。圖／台中市政府提供

藍線 中捷 台中捷運

延伸閱讀

星期評論／政治凌駕專業 中捷藍線曲折多

桃園捷運綠線土開收益進度落後 捷工局連年遭審計關切

馬祖拚交通升級…中央砸8.8億改善道路 北竿社宅拚119年入住

彰化中友百貨周邊8米道路涉146地主 今說明會民眾關切土地取得方式

相關新聞

中捷藍線第二標BC12決標發包 高架車站模擬圖曝光

台中捷運藍線建設進度受外界矚目，中市捷工局今宣布，「台中捷運藍線建設計畫BC12標土建及設施機電工程」已完成評選，並正式決標，決標金額226億3460萬元，由遠揚營造工程公司得標。捷工局指出，隨著BC12標完成決標，捷運藍線高架段兩大施工標已全數完成發包，工程推動再邁進一步。

台中神經外科名醫突「失業」引討論 醫師今晚公告自己最新去處

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，引起患者和家屬訝異和不捨；李偉裕醫師今晚在臉書公告自己最新去處，他前幾天去大甲鎮瀾宮求得一籤「雲開月出正分明，不須進退向前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」，他將加入亞洲大學附屬醫院豐原分院。

中央啟動土石方落海台中港惹議 議員轟：把海口人當五等公民？

台中市無黨籍市議員陳廷秀指出，捷運藍線施工在即，台灣大道路幅勢必縮減，若再疊加營建賸餘土石方運輸車流，恐使原已繁忙的交通雪上加霜。他要求修訂台中市營建賸餘土石方管理自治條例第52條，增訂相關規範，強調「海口人不是五等公民」，批評中央政策與地方規畫嚴重忽視海線居民權益，恐衝擊交通安全與海洋生態，民怨升溫。

彰化市下廍2.36億社福大樓動土 早療日托、托嬰、長照一次納入

彰化市下廍地區長照暨多功能社福大樓今動土，工程總經費2億3619萬餘元，預計2028年完工。大樓共4層，其中3樓將設早療日托機構，規劃收托15名2至6歲發展遲緩兒童，另設彰化夢想館；2樓則規劃托嬰中心，4樓為日照中心。

彰化和美糖友里停車場原蓋1層變2層 縣府砸2.7億增127汽車位

彰化和美鎮糖友里周邊停車位長期不足，尤其人口密集、公共設施集中，停車需求持續增加，彰化縣府今天舉行衛福大樓旁地下停車場動土典禮，斥資2億7760萬元興建地下2層停車場，預計2027年12月完工，屆時將新增127席汽車停車格、其中3席為電動車位，另設31席機車格，盼紓解地方停車壓力。

彰化中友百貨周邊8米道路涉146地主 今說明會民眾關切土地取得方式

彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，今天舉辦說明會。現場有地主關切私有土地取得問題，縣府建設處表示，目前已有約80名地主同意土地變更，後續將優先採協議價購方式取得土地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。