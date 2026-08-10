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盧秀燕：社會住宅攸關居住正義 盼中央一起蓋

中央社／ 台中10日電

台中市長盧秀燕今天表示，社會住宅攸關居住正義，傳2027年中央政府不蓋，她希望中央再思考，攜手地方一起蓋。

民主進步黨籍台中市議員陳淑華在台中市議會說，台中市政府這幾年賣地，墊高地價、炒高房價，應檢討社宅興建速度跟不上建商炒房速度；中國國民黨籍台中市議員劉士州質詢表示，中央明年不蓋社宅，是否影響地方。

盧秀燕答詢說，中央原本要在全國蓋13萬戶社宅，完工和興建中3萬戶都是地方興建，青年和弱勢期待建社宅，希望中央再思考是否收回成命，按原興建計畫，中央地方一起努力。

中市府都市發展局代理局長李正偉說，社宅在公部門資源投入下，才能有效保障居住正義，在市場機制下獲最大保障。如果公部門預算投入租金補貼或包租代管，政府僅透過補助，賦稅補貼等，讓市場機制私人住宅以房東和房客關係，補足目前社宅不足缺口，無法有效保證租屋期、租金價格和居住品質。

盧秀燕 居住正義 社會住宅

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聯合報黑白集／居住正義夢醒時分

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