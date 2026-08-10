盧秀燕：社會住宅攸關居住正義 盼中央一起蓋

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，引起患者和家屬訝異和不捨；李偉裕醫師今晚在臉書公告自己最新去處，他前幾天去大甲鎮瀾宮求得一籤「雲開月出正分明，不須進退向前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」，他將加入亞洲大學附屬醫院豐原分院。

2026-08-10 23:49