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埔里觀音瀑布8/11起重新開放
照片取自南投縣政府
入口位於南投縣台14線埔霧公路指標約64公里處的埔里鎮觀音瀑布，歷經風災重創及多年封閉整修後，將於8月11日正式重新開放，觀音瀑布將以更安全、更完善的遊憩環境迎接全國民眾探訪，體驗嶄新的親水旅遊篇章。
南投縣風景區管理所指出，觀音瀑布以壯麗瀑布景觀、清幽溪谷及豐富自然生態聞名，曾是許多民眾夏日戲水、親近山林的旅遊據點，更承載著無數遊客共同的美好回憶，卻因多次風災肆虐一度長期封閉整修。
風管所表示，重新開放後的觀音瀑布，保留原有山谷風貌，順應自然地形打造高架棧道與階梯步道，引領遊客循著溪谷緩步前行，感受山林最純粹的自然魅力。園區亦擁有豐富的生態資源，是蝴蝶與原生植物的重要棲地，結合生態導覽與教育解說，帶領民眾認識溪流、森林及蝴蝶共生的自然環境。植生牆及棧道沿線種植多樣蜜源植物，期待隨著植栽逐漸成長，吸引蝴蝶重返溪谷，延續埔里特有的蝴蝶生態文化。當蝶影再次飛舞、瀑聲依舊迴盪，觀音瀑布將以四季各具特色的風貌，帶給遊客不同時節的感動與驚喜。
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