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中央啟動土石方落海台中港惹議 議員轟：把海口人當五等公民？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀怒轟，土石方落海台中港惹議，是把海口人當五等公民？圖／陳廷秀提供
台中市議員陳廷秀怒轟，土石方落海台中港惹議，是把海口人當五等公民？圖／陳廷秀提供

台中市無黨籍市議員陳廷秀指出，捷運藍線施工在即，台灣大道路幅勢必縮減，若再疊加營建賸餘土石方運輸車流，恐使原已繁忙的交通雪上加霜。他要求修訂台中市營建賸餘土石方管理自治條例第52條，增訂相關規範，強調「海口人不是五等公民」，批評中央政策與地方規畫嚴重忽視海線居民權益，恐衝擊交通安全與海洋生態，民怨升溫。

台中市議會今天進行定期會議程，陳廷秀表示，中央自7月25日起啟動「土石方落海台中港」政策，預估每日將有200至600車次往返，填海區域涵蓋南方90公頃及北方約160公頃，總收容量達1400萬立方公尺，預計執行長達10年。他直言，龐大運輸量與長期填海工程，對地方生活環境與生態影響不容小覷。

他進一步指出，捷運藍線BC11標將於8月12日動工，BC21標預計9月啟動，施工期間台灣大道路幅縮減已成定局，若土石車再大量湧入，勢必加劇交通壓力與安全風險。

對於中央推動「中彰投苗雲五縣市土石方落海台中港」政策，陳廷秀痛批，恐摧毀港區多年來好不容易營造的宜居環境，「未來恐連大型企業都不敢進駐設點」。

陳廷秀指出，相關議案已於8月5日送交議會法規委員會審查，因涉及中央與地方權責，決議暫予保留，但附帶意見已明確提出三大重點，包括未納入環評機制、回饋金須送議會審議，以及應規畫專用運輸道路。

針對運輸動線，他質疑目前規畫可能由台灣大道經中二路進入台中港，相關交通維持計畫究竟由誰核准？若屬港務單位規畫，是否可不經市府交通局審查？制度是否出現漏洞，市府權責是否被架空，均有待釐清。

他強調，堅決反對土石車經由台灣大道、中二路進入港區，指出該路段鄰近三井OUTLET，人車流量原已龐大，若再增加重車往返，恐引發民眾不安並提高交通風險。

對此，台中市交通局長葉昭甫回應，港務公司已於6月底及7月初辦理地方說明會，目前掌握的運輸路線多以向上路經龍昌路進入港區為主。

陳廷秀今日於議會臨時動議中，要求市府召開專案會報，全面檢討交通動線與環評議題。他直言，若未辦理環評及環差評估，「等同將海線居民視為五等公民」，並質疑政府以回饋金安撫民意，卻忽略基本權益與長期影響。

他並要求市府啟動跨部門協商機制，邀集都發局、捷工局、交通局、環保局，以及中央港務局、港務公司、環境部、國土署與地方民意代表，共同研擬完整配套措施，確保交通安全與海洋生態。

陳廷秀最後警告，海線民意已明顯升溫，若相關問題未妥善處理，「後續恐難以收拾」。

議員 台中市 疊加

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