從組裝到飛行原理 南投30學童親自動手讓無人機起飛

台灣新住民權益關懷協會去年辦理無人機足球及空拍體驗受學童好評，今年課程升級加入無人機組裝，讓學童從零件、結構到飛行原理，逐步了解無人機科技知識，培養創新思維。

台灣新住民權益關懷協會主辦、民進黨立委羅美玲服務處等單位協辦「AI飛行夢工廠，無人機組裝探索營」，今天邀30名國小學童認識無人機原理、組裝、飛行視覺體驗、無人機足球等，活動以實作為核心，讓學童不只操控無人機，更從組裝開始了解構造與原理。

台灣新住民權益關懷協會理事長吳東陽表示，協會去年與康壽國小、中興國中合作辦理無人機足球營，帶領孩子體驗無人機足球競賽及空拍飛行；今年課程再升級，不只「會飛、會玩」，更進一步讓孩子親手組裝，從零件、結構到飛行原理，了解無人機背後科技知識。

羅美玲出席表示，AI、無人機、智慧製造等科技快速發展，人才培育就是國家未來競爭力；立法院刪減、凍結及調整中央政府預算受社會關注，國家預算當然須受嚴格監督，但攸關教育、科技研發與人才培育的資源，更應從國家長遠發展審慎思考，不能讓下一代接觸新科技與學習的機會受影響。