台中自駕巴士拚上路 今年秋季開放試乘邁向智慧運輸新里程

台中市政府交通局推動水湳自駕巴士實證運行計畫，路線串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站，沿線行經中央公園、綠美圖及台中國際會展中心等重要節點。目前已完成封閉場域測試、第三方實車驗證及經濟部無人載具科技創新實驗計畫審查，預計第三季進入開放道路測試，開放民眾試乘，帶領台中邁向自駕巴士新時代。

交通局長葉昭甫表示，為確保自駕巴士正式駛入道路前的運行安全，已於台南沙崙「台灣智駕測試實驗室」完成封閉場域測試。

測試情境涵蓋車道直行及轉彎、變換車道、路口停等、穿越GPS訊號遮蔽隧道、禮讓行人、閃避路旁停放車輛，以及繞行施工區三角錐等多項情境，順利通過財團法人車輛研究測試中心第三方實車驗證，取得正式測試報告，為後續道路測試奠定安全基礎。

葉昭甫指出，自駕巴士完成實驗室測試後，近期已轉進水湳經貿園區中科路部分封閉路段展開在地實車運行測試。執行團隊每日詳實記錄行駛里程、車輛電量及突發狀況，依據測試結果持續優化自動駕駛系統，完成行駛速率提升、進出停靠站及路口號誌辨識等測試項目，逐步提升車輛在實際道路環境中的運行穩定性與安全性。

為提升第一線人員面對電動自駕巴士事故的應變能力，交通局攜手消防局於水湳轉運中心辦理自駕巴士消防演練。演練內容除介紹自駕巴士車輛結構及電池特性等關鍵知識外，透過實車展示與情境操作，熟悉緊急斷電、車門開啟、乘客疏散及初期滅火等標準作業程序，強化事故初期處置能力，爭取黃金救援時間，降低事故擴大風險。

葉昭甫說，經濟部已於今年年7月進行無人載具科技創新實驗計畫審查，執行團隊取得核准文件後，將向監理機關請領試驗車牌，待沿線車路聯網及路側輔助設備整備完成，即可進入開放混和車流環境進行自駕巴士實車測試，預計於今年秋天開放民眾試乘，讓市民搶先體驗智慧公共運輸新服務。

交通局說明，台中自駕巴士採用百分之百台灣自主研發技術，展現台灣在智慧交通與自動駕駛領域的研發實力。未來投入營運後，不僅有助紓解公車駕駛人力不足問題，也能經由智慧駕駛技術提升行車安全與運輸效率。市府將持續朝自駕巴士商業運轉及公共運輸接駁服務目標邁進。