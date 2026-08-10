彰化市下廍2.36億社福大樓動土 早療日托、托嬰、長照一次納入

彰化市下廍地區長照暨多功能社福大樓今動土，工程總經費2億3619萬餘元，預計2028年完工。大樓共4層，其中3樓將設早療日托機構，規劃收托15名2至6歲發展遲緩兒童，另設彰化夢想館；2樓則規劃托嬰中心，4樓為日照中心。

彰化縣長王惠美表示，本案中央補助8228萬元，縣府自籌1億5391多萬元，樓地板面積約888.37坪，經地方多次溝通後正式動工。大樓1樓規劃社區活動中心，2樓除托嬰中心外，也設社區活動空間；3樓早療日托機構可收托發展遲緩兒童，依早期療育需求安排課程及活動。

3樓另一項設施「彰化夢想館」，將作為縣府推動婦女福利及性別平等相關活動的空間。4樓日照中心則由秀和基金會負責營運，規劃2個服務單元，可收托48名失能及失智長者，提供日間照顧，並結合運動復能、智慧照顧及健康促進服務。

王惠美指出，縣府因應少子女化及人口高齡化，目前已布建52處長照據點，其中41案完工、4案工程決標即將開工、7案施工中；另推動「老幼共融」長照衛福大樓模式，目前共18案，二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗等地已有相關設施啟用。

衛福部長照司簡任技正白姍綺表示，下榻這處大樓除了長照服務，也納入早療、托嬰及婦女活動空間。她指出，彰化縣目前長照資源已超過800處，長照服務人數超過5萬人，中央將持續與地方推動長照3.0。

彰化市下廍地區長照暨多功能社福大樓今動土，工程總經費2億3619萬餘元，預計2028年完工。記者林敬家／攝影