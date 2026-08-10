完善環境安全 南投埔里觀音瀑布8月11日重新開放

南投縣埔里鎮觀音瀑布因風災受損封閉，縣府完成落石防護、強化邊坡安全、改善步道、高架棧道及植生牆綠化、整建停車場與公廁，公路局也完善周邊交通動線，明天起重新開放。

南投縣風景區管理所今天發布訊息表示，埔里鎮觀音瀑布以壯麗瀑布景觀、清幽溪谷、豐富自然生態聞名，四季各具特色風貌，曾是民眾夏日戲水、親近山林的好去處，歷經風災重創及多年封閉整修後，11日將正式重新開放，以更安全、更完善的親水環境迎接遊客。

南投縣風管所指出，積極爭取行政院公共工程委員會、交通部觀光署經費，投入新台幣約5800萬元辦理災害復建、環境整建工程，完成落石防護、強化邊坡安全、改善步道、高架棧道、植生牆綠化，並整建停車場、公廁、遊客服務設施、設置無人服務商店。

風管所表示，觀音瀑布入口位於省道台14線埔霧公路指標約64公里處，交通部公路局中區養護工程分局埔里工務段配合在台14線增設交通標線、行人穿越設施及指標牌誌，完善周邊交通動線。

風管所指出，重新開放後的觀音瀑布保留原有山谷風貌，順應自然地形打造高架棧道與階梯步道，引領遊客循溪谷緩步前行，園區也是蝴蝶與原生植物的重要棲地，期待隨蜜源植物逐漸成長，吸引蝴蝶重返溪谷，讓民眾感受溪流、森林、蝴蝶共生的自然環境。