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彰化和美糖友里停車場原蓋1層變2層 縣府砸2.7億增127汽車位

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮糖友里周邊停車位長期不足，尤其人口密集、公共設施集中，停車需求持續增加，彰化縣府今天舉行衛福大樓旁地下停車場動土典禮，斥資2億7760萬元興建地下2層停車場。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮糖友里周邊停車位長期不足，尤其人口密集、公共設施集中，停車需求持續增加，彰化縣府今天舉行衛福大樓旁地下停車場動土典禮，斥資2億7760萬元興建地下2層停車場。圖／彰化縣府提供

彰化和美鎮糖友里周邊停車位長期不足，尤其人口密集、公共設施集中，停車需求持續增加，彰化縣府今天舉行衛福大樓旁地下停車場動土典禮，斥資2億7760萬元興建地下2層停車場，預計2027年12月完工，屆時將新增127席汽車停車格、其中3席為電動車位，另設31席機車格，盼紓解地方停車壓力。

縣府表示，這座停車場原先規劃興建地下1層，考量除衛福大樓本身停車需求外，糖友里及周邊居民停車需求也相當高，因此擴大規模改為地下2層，總經費2億7760萬元全數由縣府負擔，工期480天。施工期間將採模組化工法，希望縮短工期並降低施工噪音，減少工程對周邊居民生活的影響。

縣長王惠美表示，除了地下停車空間，縣府也規劃兼顧地面公共空間使用，基地東側鄰近日照中心，將設置安全、平順及無障礙步行動線，串聯公園與日照中心入口，並導入全年齡共融公園設計，讓停車場興建後仍保有休憩、運動及通行功能。

縣議員林宗翰表示，糖友里腹地不大但人口密集，停車位經常一位難求，尤其基地鄰近日照中心，未來停車場完工後，可增加停車容量，也讓周邊居民有更友善的公共空間。

和美鎮長林庚壬指出，糖友里是和美鎮第2個都心，停車問題一直存在，縣府全額投入興建地下2層停車場；未來隨和美大橋通車及和美轉運站興建，盼交通建設逐步到位，帶動地方發展。

王惠美也表示，近年已完成彰化市扇形車庫、延平公園、員林三和公園、鹿港洛津國小及福興停八等停車場，另持續推動南郭路立體停車場、南郭國小地下停車場等工程。本案完工後，相關停車建設合計可提供1493席汽車及1548席機車停車格，持續增加縣內停車供給。

彰化縣府今天舉行糖友里衛福大樓旁地下停車場動土典禮，預計2027年12月完工，屆時將新增127席汽車停車格、其中3席為電動車位，另設31席機車格，盼紓解地方停車壓力。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉行糖友里衛福大樓旁地下停車場動土典禮，預計2027年12月完工，屆時將新增127席汽車停車格、其中3席為電動車位，另設31席機車格，盼紓解地方停車壓力。記者林敬家／攝影

彰化 停車場 車位

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