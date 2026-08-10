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彰化中友百貨周邊8米道路涉146地主 今說明會民眾關切土地取得方式

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所規劃開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，涉及南郭段南郭小段、大埔段共11筆土地，面積約0.1104公頃，其中0.08公頃為公有土地、0.03公頃為私有土地。記者林敬家／攝影
彰化市公所規劃開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，涉及南郭段南郭小段、大埔段共11筆土地，面積約0.1104公頃，其中0.08公頃為公有土地、0.03公頃為私有土地。記者林敬家／攝影

彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，今天舉辦說明會。現場有地主關切私有土地取得問題，縣府建設處表示，目前已有約80名地主同意土地變更，後續將優先採協議價購方式取得土地。

依中友百貨交通動線規畫，基地北側設置汽車入口，南側設置汽、機車出口及機車出入口。考量百貨開發後，預估將增加曉陽路、旭光西路、仁愛路等周邊道路車流，市公所規畫開闢8公尺寬計畫道路，讓汽、機車可由周邊道路銜接至東側中山路二段，以分散區域交通流量。

此次公開展覽範圍以旭光西路77巷道路為界，向東延伸至中山路二段，涉及南郭段南郭小段、大埔段共11筆土地，面積約0.1104公頃，其中0.08公頃為公有土地、0.03公頃為私有土地。顧問公司指出，依土地徵收條例，土地取得將優先採協議價購，若協議不成，再依市價辦理一般徵收。

地方人士指出，涉及土地多屬無臨路土地，無法指定建築線，土地利用本就受到限制，若能依市價辦理徵收，多數地主接受度不低。不過現場也有民眾詢問，若地主無法全數同意，後續將如何處理。

縣府建設處表示，目前共有146名土地所有權人，其中已有80人同意土地變更，要達到百分之百同意確實有困難，後續會將地主意見及相關狀況提送都市計畫委員會審議，由都委會綜合公益性及開發需求，確認是否有開闢道路的必要；依過去細部計畫審議經驗，程序約需一年，希望能加速辦理。

中友百貨彰化店2023年8月14日動土，規畫地下4層、地上21層鋼骨建築，結合百貨商場、餐飲、影城及停車空間。目前工程持續施作，依現況推估整體完工時程恐延至2029年，未來周邊交通變化及道路規畫也受到地方關注。

彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，蒐集民眾意見。記者林敬家／攝影
彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，蒐集民眾意見。記者林敬家／攝影

彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，今天舉辦說明會。記者林敬家／攝影
彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，今天舉辦說明會。記者林敬家／攝影

中友百貨 土地 彰化 都市計畫

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