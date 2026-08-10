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再追加4億…南投砸41億蓋美術館園區 最快年底發包

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府擬斥資41億元改建農工商會展中心，再增建美術館、表演藝術中心形成大型藝文場域。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資41億元改建農工商會展中心，再增建美術館、表演藝術中心形成大型藝文場域。圖／南投縣政府提供

南投縣缺乏大型展演場域，縣府規畫改增建農工商會展中心，利用周邊腹地增建美術館表演藝術中心，打造三棟共構的藝文園區。為增加停車空間，縣府再追加4億元，總經費已達41億元，統包工程預計今年底發包，最快2031年完工。

縣立文化中心啟用逾40年，設施老舊且空間有限，影響行政辦公，也不符現代展演使用，縣府規畫改增建貓羅溪畔旁的「農工商會展中心暨921地震紀念公園」，改建既有會展中心空間，增建美術館、表演藝術中心，打造大型藝文園區。

而該美術館園區增改建案，縣府規畫採一次性發包辦理，分年編列經費支應，原定總經費約37.5億元，但經評估需開挖地下室，以擴大停車空間，因此再追加4億元經費，粗估總經費已達41億元，文化局今也於縣務會議報告整體開發進度。

文化局長陳志賢說，美術館開發案已完成興辦計畫，出流管制計畫書則經水利技師公會核定通過，地質調查及地質安全評估也由台中市應用地質技術公會審查通過，確認地質安全無虞，預計9月就能完成921公園分區及用地變更異動登記。

為讓美術館園區招標順利，加速推進開發期程，建設處除了召開相關策略研商會議外，同步組成統包工程採購工作及審查小組，上月底也與文化局、專管團隊廠商跨單位研商相關推動工作，預計今年底前就能完成該開發案統包工程發包作業。

南投縣長許淑華說，縣民希望能有自己的縣立美術館，文化局加速規畫辦理，倘若順利將能在今年底前發包，待美術館園區興建完成後，可提供在地藝術家有更好的發表空間，也能供休閒遊憩，進一步提升縣內美術、教育、文化及生活品質。

南投縣擬斥資41億元打造美術館園區，文化局今於縣務會議向縣長許淑華及其他官員說明開發進度。記者賴香珊／攝影
南投縣擬斥資41億元打造美術館園區，文化局今於縣務會議向縣長許淑華及其他官員說明開發進度。記者賴香珊／攝影

南投縣擬斥資41億元打造美術館園區，文化局今於縣務會議向縣長許淑華及其他官員說明開發進度。記者賴香珊／攝影
南投縣擬斥資41億元打造美術館園區，文化局今於縣務會議向縣長許淑華及其他官員說明開發進度。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資41億元改建農工商會展中心，再增建美術館、表演藝術中心形成大型藝文場域。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資41億元改建農工商會展中心，再增建美術館、表演藝術中心形成大型藝文場域。圖／南投縣政府提供

南投 美術館 南投縣 表演藝術 文化局

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