台中大雅6條路水管老舊 4300萬經費汰換明年6月完工

台中市大雅區三和里港尾路、昌平路三段、建興路、雅潭路四段、義和路、仁和路等路段，部分自來水管線埋設已久，供水穩定性待提升，立委楊瓊瓔爭取台灣自來水公司投入4300萬元，全面汰換7868公尺老舊管線，將早期塑膠管線汰換為耐用年限長達40年的鑄鐵管，預計今年9月動工、明年6月完工，施工期間採分區分段方式進行，也辦理道路刨除、加封，改善當地約2000戶供水穩定度及道路品質。

立委楊瓊瓔今天辦理「大雅區三和里港尾路、昌平路三段、建興路、雅潭路四段、義和路、仁和路等自來水管線汰換工程」說明會，台灣自來水公司第四區管理處處長張煥獎、大雅營運所主任林玉華、大雅區長林麗蓉、市議員吳呈賢、吳建德與三和里長廖顯彬等人出席，多位居民到場關心施工期程與交通配套。

台灣自來水公司第四區管理處處長張煥獎表示，大雅區港尾路等地區部分供水管線埋設時間較久，為提升區域供水穩定，此次將舊有管線全面汰換包含50mm、100mm、200mm及300mm管線，合計7868公尺，總經費約4300萬元，由台水公司全額負擔，預定9月正式開工、明年6月完工。

張煥獎說，工程將採分區、分段方式施工，範圍涵蓋港尾路、昌平路三段、建興路、雅潭路四段、義和路、仁和路等路段及相關巷弄，預計約2000戶受益，其中823戶同步辦理用戶外線抽換；施工除汰換送水幹管，將配合辦理AC路面刨除、加封，兼顧供水改善與道路品質。

三和里長廖顯彬表示，港尾路周邊近年發展快速，住宅及人口增加，老舊管線汰換確實有其必要性。希望台水盡量縮短斷水時間，應在接管、停水前至少3天通知住戶，讓居民能夠提前儲水及安排生活，避免突然停水造成不便。

市議員吳呈賢表示，此次汰管工程規模大，且施工路段涵蓋港尾路、昌平路三段、建興路、雅潭路四段等重要道路，平時車流量就不小，若施工期間又遇到上下班尖峰，容易造成交通壅塞，要做好交通疏導及施工安全措施。吳建德要求台水應掌做好各工項銜接，能一次完成就不要重複開挖，並將施工資訊清楚告知居民了解各路段施工時間及交通管制方式，把對居民生活的影響降到最低。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，早期埋設的供水管線部分口徑較小，使用塑膠材質，經過多年使用及車輛輾壓、地震等影響，管線老化問題逐漸浮現。若供水壓力不足而貿然提高水壓，反而可能增加爆管風險，一旦發生漏水或爆管，需要緊急搶修、影響交通，也可能造成地下漏水及路面下陷，既浪費水資源，也影響居民生活。

洪柳益說，大雅區港尾路一帶近年人口持續移入，新建住宅增加，對供水穩定性的需求也隨之提高，楊瓊瓔委員積極爭取台水辦理管線汰換，這次一次汰換7868公尺老舊管線，並改用耐用年限較長的鑄鐵管，從根本改善供水問題，讓居民用水更穩定，降低老舊管線漏水及爆管風險，工程完成後將配合道路刨除、加封，兼顧供水改善與道路品質，讓居民用水更穩，也能享有更完善的生活環境。