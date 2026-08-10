快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

影／百年豐原郵局整修後今遷回中正路原址營業 洽公民眾：明亮又方便

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

有百年歷史的豐原郵局經3年半整修後，今天遷回豐原區中正路原址營業，洽公民眾進入郵局後說，空間變明亮，原本存匯款要走到二樓，現在全部改在一樓，讓長者和行動不便民眾不需再爬樓梯，民眾說方便且安心。

豐原郵局今天上午在台中市豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」，宣告整修工程圓滿完成，正式遷回原址營業，以嶄新的服務空間持續服務地方鄉親。

豐原郵局創立於西元1897年，當時稱「葫蘆墩郵便電信局」，早期為郵政與電信合署辦公，因配合地方行政沿革及郵政制度發展，歷經多次更名與局址遷移。1949年4月1日，郵電分辦政策正式實施，更名為「豐原郵局」；民國2003年因應中華郵政改制公司化，局名變更為「豐原中正路郵局」；2013年3月1日與台中郵局合併，隔年因地方人士建議變更為「豐原郵局」。

為改善局屋設施及提供民眾更佳的服務品質，豐原郵局自2023年1月16日起配合局屋整修工程，暫遷至豐西街66號，維持服務不間斷。歷經3年6個多月整修，現已完成各項改善工程，正式遷回原址營業。

台中郵局局長陳樂明表示，豐原郵局走過129年歷史，在地深耕，整修後營業櫃台全部改在一樓，因原建築結構無法設電梯，為加強服務老齡化社會下，長者和行動不便者，整修後營業櫃台全改在一樓。中華郵政總經理江瑞堂表示，郵局不只是郵政服務，更提供寄物和存匯款，豐原郵局整修後服務再出發，成為大家熟悉且信賴的好鄰居。

立委陳清龍表示，很多人的第一本存摺是中華郵政存摺，他說郵局是最便民、親民有溫度的郵局；立法院副院長江啟臣之妻劉姿伶表示，她是郵局常客，到郵局寄物存匯款都是她負責，她感謝郵局人員的努力付出，肯定郵局是便民單位。今天參加啟用典禮有立委陳清龍、立法院副院長江啟臣之妻劉姿伶、台中市議員邱愛珊、市議員陳本添、豐原區長洪峰明等人。

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影
豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

郵局 中正路 豐原 中華郵政

延伸閱讀

影／藍白台中再度合？盧秀燕和黃國昌同台都強調藍白同心

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

「萬家福」回來了！背後竟是消失 18 年的本土量販傳奇

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

相關新聞

拜訪里民被PO網想搶劫 彰化里長參選人今出面澄清喊冤

彰化縣臉書社群昨（9日）貼出「溪湖人搶劫」圖文，網友「Y」描述1名男子騎機車經過她娘家後折返，按門鈴、敲門，手放進包包裡面，「感覺就是要搶劫」，她已報警，貼文提醒大家注意；圖中男子今澄清，他是湖西里長參選人，里民誤會並PO網已造成傷害，他希望誤會不要擴大。

彰化市下廍2.36億社福大樓動土 早療日托、托嬰、長照一次納入

彰化市下廍地區長照暨多功能社福大樓今動土，工程總經費2億3619萬餘元，預計2028年完工。大樓共4層，其中3樓將設早療日托機構，規劃收托15名2至6歲發展遲緩兒童，另設彰化夢想館；2樓則規劃托嬰中心，4樓為日照中心。

彰化和美糖友里停車場原蓋1層變2層 縣府砸2.7億增127汽車位

彰化和美鎮糖友里周邊停車位長期不足，尤其人口密集、公共設施集中，停車需求持續增加，彰化縣府今天舉行衛福大樓旁地下停車場動土典禮，斥資2億7760萬元興建地下2層停車場，預計2027年12月完工，屆時將新增127席汽車停車格、其中3席為電動車位，另設31席機車格，盼紓解地方停車壓力。

彰化中友百貨周邊8米道路涉146地主 今說明會民眾關切土地取得方式

彰化中友百貨工程進度持續受到關注，考量未來區域交通需求，彰化市公所提出開闢一條8公尺寬計畫道路，從旭光西路77巷向東延伸至中山路二段，目前辦理都市計畫變更公開展覽，今天舉辦說明會。現場有地主關切私有土地取得問題，縣府建設處表示，目前已有約80名地主同意土地變更，後續將優先採協議價購方式取得土地。

再追加4億…南投砸41億蓋美術館園區 最快年底發包

南投縣缺乏大型展演場域，縣府規畫改增建農工商會展中心，利用周邊腹地增建美術館、表演藝術中心，打造三棟共構的藝文園區。為增加停車空間，縣府再追加4億元，總經費已達41億元，統包工程預計今年底發包，最快2031年完工。

影／百年豐原郵局整修後今遷回中正路原址營業 洽公民眾：明亮又方便

有百年歷史的豐原郵局經3年半整修後，今天遷回豐原區中正路原址營業，洽公民眾進入郵局後說，空間變明亮，原本存匯款要走到二樓，現在全部改在一樓，讓長者和行動不便民眾不需再爬樓梯，民眾說方便且安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。