影／百年豐原郵局整修後今遷回中正路原址營業 洽公民眾：明亮又方便

有百年歷史的豐原郵局經3年半整修後，今天遷回豐原區中正路原址營業，洽公民眾進入郵局後說，空間變明亮，原本存匯款要走到二樓，現在全部改在一樓，讓長者和行動不便民眾不需再爬樓梯，民眾說方便且安心。

豐原郵局今天上午在台中市豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」，宣告整修工程圓滿完成，正式遷回原址營業，以嶄新的服務空間持續服務地方鄉親。

豐原郵局創立於西元1897年，當時稱「葫蘆墩郵便電信局」，早期為郵政與電信合署辦公，因配合地方行政沿革及郵政制度發展，歷經多次更名與局址遷移。1949年4月1日，郵電分辦政策正式實施，更名為「豐原郵局」；民國2003年因應中華郵政改制公司化，局名變更為「豐原中正路郵局」；2013年3月1日與台中郵局合併，隔年因地方人士建議變更為「豐原郵局」。

為改善局屋設施及提供民眾更佳的服務品質，豐原郵局自2023年1月16日起配合局屋整修工程，暫遷至豐西街66號，維持服務不間斷。歷經3年6個多月整修，現已完成各項改善工程，正式遷回原址營業。

台中郵局局長陳樂明表示，豐原郵局走過129年歷史，在地深耕，整修後營業櫃台全部改在一樓，因原建築結構無法設電梯，為加強服務老齡化社會下，長者和行動不便者，整修後營業櫃台全改在一樓。中華郵政總經理江瑞堂表示，郵局不只是郵政服務，更提供寄物和存匯款，豐原郵局整修後服務再出發，成為大家熟悉且信賴的好鄰居。

立委陳清龍表示，很多人的第一本存摺是中華郵政存摺，他說郵局是最便民、親民有溫度的郵局；立法院副院長江啟臣之妻劉姿伶表示，她是郵局常客，到郵局寄物存匯款都是她負責，她感謝郵局人員的努力付出，肯定郵局是便民單位。今天參加啟用典禮有立委陳清龍、立法院副院長江啟臣之妻劉姿伶、台中市議員邱愛珊、市議員陳本添、豐原區長洪峰明等人。

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影

豐原郵局經整修後，今天在豐原區中正路298號舉辦「豐原郵局遷回營業啟用典禮」。記者游振昇／攝影