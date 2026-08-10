拜訪里民被PO網想搶劫 彰化里長參選人今出面澄清喊冤

彰化縣臉書社群昨（9日）貼出「溪湖人搶劫」圖文，網友「Y」描述1名男子騎機車經過她娘家後折返，按門鈴、敲門，手放進包包裡面，「感覺就是要搶劫」，她已報警，貼文提醒大家注意；圖中男子今澄清，他是湖西里長參選人，里民誤會並PO網已造成傷害，他希望誤會不要擴大。

臉書社群「溪湖人搶劫」描述詳細，指稱一名男子騎機車路過她娘家，她媽媽當時澆花，男子迴轉過來，她媽媽危機意識很強，立刻進門、鎖門，並用手機查看監視器畫面，顯示男子在門前停車，一直敲門按鈴，手還放進包包裡面。她媽媽抱著她女兒都快嚇死，這名男子離開，之後又繞回來看，原PO說已報警還沒抓到人，住在二溪路的居民要小心。

原PO放上一張錄影監視畫面截圖，顯示一名男子站在她娘家門前，身旁是他騎乘的機車。這則貼文吸引1.2萬人觀看，310人陸續留言「太可怕了」、「一定要小心門戶」、「要抓出壞人」等。

監視畫面中的男子今澄清，他是湖西里長參選人楊儒純，當晚騎機車到二溪路拜訪友人，友人居所燈火通明卻沒人在家，他騎機車離開，看見一名里民在屋外就想上前拜訪，迴轉騎過去里民卻進屋子，他停車敲門、按鈴，想拿出名片，對方都不開門，未料事後把這段過程PO網，還誤會他要搶劫。

楊儒純表示，里民自知誤會大了，撤文、帶禮物到派出所向他道歉，雙方已和解，但網路誤解他的言論繼續發酵，他必須出面說明，並強調民眾把事情PO網前務必謹慎求證，網路世界真假難辯且人云亦云，造成傷害難以收拾，希望民眾不要再對他的事以訛傳訛。