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星期評論／政治凌駕專業 中捷藍線曲折多

聯合報／ 本報記者陳敬丰

中捷藍線千呼萬喚始出來，本周三土建工程開工，市府昨天盛大舉辦藍線嘉年華健走活動，熱鬧歸熱鬧，市民走完這六公里，要實際搭上列車還得等快十年。藍線本就命途多舛，近年更成為藍綠互相攻訐的工具，連賴總統都親自下場；當政治凌駕專業，難怪這條捷運比人走得還要慢。

藍線二○一八年十月通過可行性評估之後，開始了長達五年多的綜合規畫，市府二○二一年三月送件，交通部隔年十一月審查，因經費暴增與站點規畫等問題退回，恰逢選舉年，藍線成政治攻防焦點，選後市府二○二三年一月完成修正再送審，交通部隔月通過，行政院二○二四年一月底核定。

即使藍線綜合規畫通過，後續發展仍一波三折，市府二○二五年六月宣告整體動工，主要是機電工程與機廠工程，真正與軌道和車站直接相關的土建工程，第一包「BC十一」就流標三次，儘管即將開工，整體經費已不可避免的暴漲，預計將比原經費一六一五億元多出千億元以上。

藍線曲折的命運有多種原因，原路線不良導致更改站點、國際戰爭使原物料價格飆漲、國內營建工程缺工嚴重等等，實際上仍是以大環境問題為主；環境因素並非無法克服，然而需要的是中央地方攜手合作，共同面對問題、解決問題。

市民看到的卻是完全相反的狀況，中央不幫忙加速，每逢選舉年跳出來痛批，賴清德總統一句「搞了八年沒有真正動工」，推進建設的重要性比不上攻擊政敵；中市府拖泥帶水，去年機電工程追加預算就知道錢不夠用，今年六月才坦承要追加千億，直到現在也說不清楚是一千億還是一千三百億。

台中捷運不是只有藍線，未來還要七線齊發，若每條線都重演一遍政治戲碼，中捷路網恐怕要成為「百年工程」。台中是兵家必爭之地，但為了選舉犧牲公共建設，市民又有幾個十年？莫非要指望今年選舉藍天變綠地，或是二○二八政權再次轉換，中央地方同屬一黨，台中捷運才能加速推進？

藍線 中捷 政治

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