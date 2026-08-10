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彰化鹿港老街觀光夯 古蹟人潮降

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

交通部觀光署統計，彰化十一處觀光據點冷熱明顯，鹿港老街、田尾公路花園及王功漁港人潮續增穩居前三；八卦山、天后宮、龍山寺與孔子廟等傳統景點轉弱甚至下滑，文化古蹟吸引力不足問題浮現。縣府表示，持續多管道加強行銷。

根據觀光署資料，二○二四年以鹿港老街及周邊地區最吸客，約一千七百三十萬人次，其次為田尾公路花園約九百二十六萬人次，王功漁港（含海空步道）約六百九十三萬人次；八卦山風景區約六百二十三萬人次排名第四，鹿港天后宮約一百八十一萬人次居第五。

二○二五年截至十一月底，整體人次再放大。鹿港老街突破二千兩百萬人次續居第一；田尾公路花園接近千萬人次，王功漁港也持續成長，分列第二、三名。八卦山風景區降至約五百一十六萬人次仍排第四；新納入的溪湖糖廠以三百四十多萬人次衝上第五，鹿港天后宮則滑落至第六。

後段景點表現分歧，溪州公園、彰化市扇形車庫及周邊地區、彰化孔子廟人次都有成長，其中孔子廟從不到四萬人次增加到超過七萬人次，接近翻倍，但仍排最後。鹿港龍山寺與台灣玻璃館則出現下滑，龍山寺兩年減少約一成，與孔子廟同為國定古蹟，觀光表現都偏弱。

審計單位指出，彰化主要觀光據點在觀光署考核中，未達標項比前一年增加，尤其在大眾運輸串聯、觀光志工訓練與服務方面仍有改善空間。部分景點交通不便；志工制度與排班有待強化。

縣府表示，將檢討志工訓練與排班機制，增加訓練時數與服務量，針對未達標項目提出改善；交通將評估增設公車站點與調整路線，強化景點串聯，透過多元行銷提升非熱門景點能見度。

地方觀光人士認為，彰化近年以老街、美食、花卉與海線景觀等生活型、體驗型景點較具吸引力；傳統古蹟若缺乏導覽與活動，較難留住遊客。未來若能結合文化體驗、交通改善與服務提升，才有機會帶動整體觀光均衡發展。

鹿港 老街 觀光

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