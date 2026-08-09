中市停車場出入口處竟畫有「車格」 交通局一查竟沒登記證

台中市公益路二段與大通街交叉口有一處私人停車場，但在停車場出入口卻畫設公有停車格，引發熱議。台中市交通局指出，目前該停車場無停車場登記證核准紀錄，後續將派員前往稽查，並依法裁罰，若業者仍未改正，得再次稽查並連續裁罰，最高可處1萬5千元罰鍰。

公益路二段與大通街交叉口一處私人停車場，民眾行經發現停車場出入口卻畫設公有停車格，導致車子進出停車場困難，民眾發文指出「在停車場出入口畫停車格，哈嘍台中市？」引發民眾討論停車場的合法性。有網友說，「好特別的停車場」、「明顯停車場的問題吧」，也有網友說「停車格那麼斑駁，一看就知道是停車格先存在的，這停車場如果是合法設立，應該去申請塗銷出入口的停車格」。

交通局指出，目前該停車場無停車場登記證核准紀錄，後續將派員前往稽查，並依停車場法裁罰，若業者仍未改正，得再次稽查並連續裁罰，最高可處1萬5千元罰鍰；後續將輔導業者完成停車場登記證申請，取得登記證時也將併同塗銷路邊停車格。

交通局強調，依據停車場法規定，民營停車場須向主管機關提送停車場申請資料，業者領得停車場登記證後，必須在明顯處設置標準格式的告示牌，清楚標示停車場合法登記證號、收費標準、服務專線、投保公共意外責任險等管理資訊，以確保民眾消費權益。