師太修行40載盼有人送終 收養鄰居兒遭法院駁回

南投一名曾姓師太承租原住民保留地蓋佛堂修行，因盼有人送終，獲鄰居租戶同意收養其兒子，養子未來也能接手續租其原保地，但向南投法院聲請收養卻遭駁回。法官認為，該收養目的像親友互助，未產生實質母子關係，因此駁回聲請。

判決書指出，該名曾姓婦人在山區租原住民保留地，蓋佛堂修行長達40多年，隨年事已高，盼能有人送終，且其原住民保留地是與鄰居共同承租，希望人生圓滿後，佛堂土地能由鄰居一家續租，但因雙方均未有原住民身分，恐無法續租。

由於，曾婦與鄰居一家關係良好，鄰居子女放學後有時也會到其佛堂，由她暫為照料，為此向鄰居租戶提出要收養其14歲兒子，租戶兒子若成為她的養子，兩人就會是三等親內親屬，依法可繼續承租其佛堂原保地，未來也有人能為她送終。

曾姓婦人也與鄰居談好，孩子之後還是在原生家庭生活，原生家庭無暇照顧時，她可協助照料，彼此稱謂也不變，養子能可稱呼自己母親為媽媽，稱呼曾婦為師太，雙方因此訂好收養契約，後續向南投地院提出收養聲請。

但南投地方法院法官引最高法院79年度台上字第1408號收養無效的判決，指收養除具備書面契約並聲請法院認可形式要件外，尚須具備實質要件，畢竟養子女與養父母及其親屬間關係，與婚生子女同，強調收養雙方須具備真實親子關係。

法官強調，收養為創設擬制親子關係的身分行為，應以建立真正親子情誼為目的，縱使收養人、被收養人間有成立收養關係的合意，但其較近似於親友間互助，且動機為原住民保留地承租資格延續、佛堂管理考量及送終規畫，不應予以認可。