鹿港老街觀光人次破2千萬 同鎮兩大古蹟觀光人次卻退步

交通部觀光署把彰化縣十一處景點列為主要觀光遊憩據點，統計過去一年半旅遊人次，前三名是鹿港老街及周邊地區、田尾公路花園與王功漁港，觀光人次都增長，八卦山風景區、鹿港天后宮、鹿港龍山寺及彰化孔子廟的不增反減，國定古蹟孔子廟旅遊人次還敬陪末座；縣政府今表示，將持續透過多元管道加強宣導觀光遊憩據點。

觀光署觀光統計資料庫公告，彰化縣十一處主要觀光遊憩據點，，二０二四年第一至三名依序鹿港老街及周邊地區一千七百三十萬人次、田尾公路花園九百二十六萬五千多人次、王功漁港（含海空步道）六百九十三萬五千人次，第四名八卦山風景區六百二十三萬七千多人次，第五名鹿港天后宮一百八十一萬七千人次。

二０二五年截至當年十一月底止，鹿港老街及周邊地區二千兩百三十二萬五千人次勇奪第一，田尾公路花園九百五十九萬三千人次、王功漁港（含海空步道）七百五十八萬一千人次分居第二、三名，八卦山風景區退步為五百一十六萬三千人次仍名列第四，第五名被新列入景點溪湖糖廠三百四十七萬六千人取代，鹿港天后宮以一百四十八萬人次退居第六名。

第七名至第十一名，溪州公園、彰化市扇形車庫及周邊地區、彰化孔子廟的觀光人次有成長一至一倍，鹿港龍山寺、台灣玻璃館均減少，不過彰化孔子廟是原來一級古蹟，另一座一級古蹟是鹿港龍山寺，後來兩處都改為國定古蹟，彰化孔子廟觀光人次從三萬九千人增至七萬一千人，幾近倍數成長卻仍吊車尾，鹿港龍山寺觀光人次兩年內減少一成約六萬九千人，和彰化孔子廟的觀光發展堪稱難兄難弟。

彰化縣審計室指出，彰化縣主要觀光遊憩據點在觀光署考核評鑑未符合指標項目較去年增加，大眾運輸規劃和觀光志工受訓、服務都有精進空間，應積極督導相關推動單位單位研謀改善，及評估公共運具行經站點及路線的需求。

縣政府表示，將持續動檢討志工訓練規劃及排班機制，加強受訓時數及服勤次數，此外，將透過多元管道改善檢討未達標項目，並加強宣導運用相關觀光遊憇據點，及考量增設公共運具行經站點和路線的可行性。