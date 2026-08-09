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彰化市長變身「超級紅娘」！公所牌月老牽紅線8年 內政部都按讚

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
彰化市公所自109年起持續舉辦未婚青年聯誼活動，8年來已成功撮合多對佳偶步入禮堂，有的甚至已經結婚生子，喜訊頻傳，亮眼成績還獲得內政部公開肯定並給予經費補助。圖／彰化市公所提供
彰化市公所自109年起持續舉辦未婚青年聯誼活動，8年來已成功撮合多對佳偶步入禮堂，有的甚至已經結婚生子，喜訊頻傳，亮眼成績還獲得內政部公開肯定並給予經費補助。圖／彰化市公所提供

找對象不用再說「一切交給緣分」，因為在彰化市，緣分是市長親自牽的！彰化市公所自109年起持續舉辦未婚青年聯誼活動，8年來已成功撮合多對佳偶步入禮堂，有的甚至已經結婚生子，喜訊頻傳，亮眼成績還獲得內政部公開肯定並給予經費補助。如今「紅娘公所」的名號，可說是彰化市最甜蜜的城市招牌。

今年彰化市長林世賢再度擔綱「超級紅娘」，率領市公所團隊出擊，將聯誼活動玩出新高度，9月5日推出「3萬解謎．幸福無敵～東方再起」單身聯誼，一口氣辦理三場，規模堪稱歷年最大！活動跳脫傳統的吃飯相親、尷尬配對，改走「實境解謎」路線——參與者要在香山步道東方公園的大片草坪與舒適景觀中，透過解謎闖關、戶外探索與團隊合作完成任務，在輕鬆自然的氛圍裡培養默契、認識彼此。一邊挑戰任務、一邊拓展交友圈，連3萬元的解謎獎金都準備好了，找對象還能順便贏大獎，根本是「追愛還賺翻」！

尤其今年還首度結合彰化在地特色品牌，安排參與者前往知名蔬食園區享用豐盛自助餐，讓大家在健康飲食與慢食文化中自在交流，順便推廣彰化豐富的農業與蔬食文化。吃得好、玩得嗨，緣分自然就來敲門了。

林世賢受訪時幽默又感性地說：「我市長的任期啊，剩差不多四個多月而已啦，但是也還是很關心我們這些青年朋友還沒結婚的啦！」他坦言，辦理未婚聯誼8年來非常成功，獲得內政部的肯定與補助，「原本預算只能辦一場，因為辦得很好，今年已經要辦三場了！」

更暖心的還在後頭——由於報名反應熱烈，林世賢當場拍板：「原本是限定80個名額，我要求行政單位看能不能增加一倍！」從80人加碼至160人，只因他心疼「來的人都非常真心，希望能找到好的伴侶、共度幸福的一生」。

活動現場也請來「最佳代言人」——去年參加聯誼、今年7月剛完成終身大事的梁閔勝與蕭伊汝夫婦，上台分享從解謎闖關到走進禮堂的戀愛故事，親身證明「解謎聯誼」真的能找到人生另一半！林世賢並親自頒發「結婚賀禮」大紅禮盒與粉紅氣球花祝福新人，活動最後全員齊擲紅色紙飛機、齊聲大喊「讓愛起飛」，場面溫馨又熱鬧。

林世賢表示，現在很多長輩什麼都不煩惱，只有煩惱孩子還沒結婚，市公所辦聯誼就是希望年輕人找到好伴侶、共度幸福一生，也讓長輩安心。為了鼓勵青年勇敢追愛、安心成家，活動不只準備3萬元解謎獎金與紀念禮品，凡成功配對並於117年12月31日前完成結婚登記者，市公所再加贈2萬元商品禮券當新婚賀禮，一路「從相戀獎勵到結婚」，紅娘當到底、服務做到足！想脫單的彰化青年、或是煩惱孩子婚事的爸媽們，還在等什麼？快到彰化市公所報名，您就有機會牽起那條幸福的紅線！

活動名稱：3萬解謎．幸福無敵～東方再起 單身聯誼

活動日期：115年9月5日

報名期間：即日起至8月11日

招募對象：20至40歲未婚男女，共160人。

活動地點：香山步道東方公園、彰化在地知名蔬食園區

精彩亮點：實境解謎闖關、團隊合作、3萬元解謎獎金

結婚賀禮：117年12月31日前完成結婚登記，加贈2萬元商品禮。

聚傳媒

彰化 內政部 月老

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