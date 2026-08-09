中市龍井首座特色風雨籃球場落成 颱風天現場驗收啟用

台中市龍井區拍瀑拉公園風雨球場今啟用，運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席典禮，在白海豚颱風外圍環流帶來的風雨中，與在地居民共同驗收，並見證遮風避雨功能，而這也是龍井區首座風雨籃球場。

活動特別邀請以台中為主場的職籃球隊福爾摩沙夢想家球員周柏臣、李德威擔任嘉賓，與立法委員顏寬恒組隊，迎戰代表龍井區體育會出賽的龍津高中籃球隊，展開熱血3對3友誼賽，現場加油聲、歡呼聲不斷。

游志祥說，拍瀑拉公園位在中社路、中社一街與中社二街之間，原有2座露天籃球場。市府全額自籌3670萬元，興建1座鋼構遮雨棚並整建既有球場，同步增設夜間照明、球場周邊高壓磚步道、公園停車空間及無障礙廁所，全面提升場地使用品質。球場下方並設置滯洪池，兼顧防洪、防災與公園休憩功能，讓一處公共空間同時滿足運動、生活與環境需求。

他說，盧秀燕市長上任以來持續推動「酷城市、酷運動」，積極完善市民運動環境。面對夏季高溫及降雨頻繁等氣候型態，近年持續建置風雨球場、光電球場及活化橋下運動空間，降低天候對民眾運動的影響。今天在風雨中啟用的拍瀑拉風雨球場，不只是增加一座運動設施，更進一步提升既有場地使用效能，持續打造運動環境社區化、親近化。

球場另一項亮點，是將地方文化融入運動空間。整體外觀設計融入拍瀑拉文化意象，以白、淺藍、淺黃為主色，搭配紅、綠色點綴，打造融合拍瀑拉文化意象的特色風雨籃球場，讓民眾來到這裡不只能運動，也能感受龍井在地歷史文化特色，使球場成為兼具辨識度與地方故事的公共運動場域。

台中市龍井區拍瀑拉公園風雨球場今啟用。圖／台中市政府提供

台中市龍井區拍瀑拉公園風雨球場今啟用。圖／台中市政府提供