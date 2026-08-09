中市大里遙控飛機撞民宅 交通局：若違規開罰3萬元

一架遙控飛機昨天失控，撞破台中市大里區一戶民宅鐵皮遮陽棚，機身卡住，尾翼懸在半空中。市警霧峰分局表示，尚未查明遙控飛機所有人，所幸無人受傷。中市交通局指出，遙控無人機撞擊民宅事件，雖無明確飛航位置，無法判斷是否於公告禁飛區域從事飛航活動，但操作人仍應遵守相關操作限制，包括防止遙控無人機與建築物接近或碰撞，若違反規定開罰3萬元。

交通局表示，依民航法第99條之10規定，自然人所有的最大起飛重量250公克以上遙控無人機，應辦理註冊，若未依規定辦理註冊從事飛航活動，處5萬元罰鍰，情節重大者，並得沒入遙控無人機。

至於是否須取得操作證，仍須視該架遙控無人機的最大起飛重量、是否裝置導航設備等條件認定，才能判定是否涉及未取得操作證之違規。

交通局提到，該遙控無人機撞擊民宅，若有相關資訊，可檢送交通局進一步查處，倘查明涉及違反民用航空法等相關規定，將依權責依法裁處，以維護安全。