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公家活動竟用五星國徽道具帽 日管處認疏失致歉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭國家風景區管理處8日舉辦車埕鐵道音樂嘉年華，現場放置中國五星國徽的交警道具帽，供體驗拍照。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處8日舉辦車埕鐵道音樂嘉年華，現場放置中國五星國徽的交警道具帽，供體驗拍照。圖／日管處提供

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處昨天在南投水里車埕舉辦「車埕鐵道音樂嘉年華」，但有民眾發現，現場放置多頂中國五星國徽的道具帽供拍照，當場傻眼。日管處今坦承疏失，並表示承辦廠商誤放，該處疏忽未檢查，為此深感抱歉。

日月潭國家風景區管理處昨天舉辦「2026車埕鐵道音樂嘉年華—讓鐵道唱歌，讓山城起舞」，吸引約近4000人次湧入車埕，現場「一日站長」體驗活動提供復古鐵道帽、集集支線經典站牌等道具，供民眾配戴拍照，沒想到卻出紕漏。

不過，有民眾昨天帶孩子返鄉過父親節，順遊車埕時發現，該活動現場提供的復古鐵道帽上，除了舊台鐵車長帽外，更有多頂掛中國國徽的帽子，且男女樣式皆有，而該活動為公家辦理的活動，認為相當不妥，傻眼拍下，並投訴媒體。

日月潭風景區管理處今天表示，該活動為委外辦理，承辦廠商為了一日站長體驗活動，上網購置道具帽，但第一次買錯帽款，第二次才買對台鐵車長帽，活動前會書面審查相關流程及道具，送審照片是台鐵車長帽。

但活動前一日，廠商忘記把第一次買錯的表演帽拿掉，場佈人員全帶去後錯放，而因活動籌畫忙碌，相關人員一時疏忽沒注意，且未再次檢查確認，才出現錯誤疏失，深感抱歉，未來將避免Cosplay （角色扮演）活動，並落實事前檢查確認。

經記者了解，昨天誤放在鐵道活動現場並掛有中國五星國徽的帽子，確實在淘寶、蝦皮等購物平台有販售，不過該款式大盤帽並非是鐵路列車長使用，而是中國大陸交通警察的警用大盤帽。

日月潭國家風景區管理處車埕鐵道音樂嘉年華，廠商上網購買的中國五星國徽道具帽，並非車長帽，而是對岸交警帽。圖／ 截自淘寶
日月潭國家風景區管理處車埕鐵道音樂嘉年華，廠商上網購買的中國五星國徽道具帽，並非車長帽，而是對岸交警帽。圖／ 截自淘寶

活動 日月潭 觀光署

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