城鎮韌性防空演習除了網路降速 彰化清潔隊：也暫停清運垃圾

2026彰化縣城鎮韌性防空演習明（10日）下午2點30分到3點，這時段也是各鄉鎮市清潔車開始清運垃圾的時間，環保局今表示，演習時段暫停清運，其餘時間正常作業。

今年城鎮韌性防空演習最大特色是網路降速，民眾把關注焦點放在手機降速，這時段應避免操作網路金融交易，至於城鎮韌性防空演習與以前萬安演習的差異，不少民眾分不清楚，有的以為改成韌性演習只是網路降速，清運垃圾等日常工作照常進行。

員林市清潔隊強調，配合配合8月10日（星期一）下午14:30至15:00「彰化縣城鎮韌性防空演習」，家戶垃圾收運時間調整為演習當日下午14點25分起，清潔隊將全面暫停垃圾收運服務，隊部大門同步關閉，民眾可下載「樂圾通APP」，即時查詢清潔車的位置與動態避免提垃圾包站在門口枯等。

環保局也表示，演習期間暫停收運垃圾，並進行人車管制，未配合管制且經勸導不聽者，依民防法第25條規定可罰款3萬元以上、15萬元以下罰鍰；演習結束15點00分即恢復清運，而演習以外的時間正常運作。