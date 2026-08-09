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深化布局新加坡 中彰投苗4縣市遠赴星國拓觀光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為拓展海外觀光市場，南投縣府率縣內觀光代表團拜會新加坡入境台灣主力「大通旅行社」，介紹南投觀光新亮點。圖／南投縣政府提供
為拓展海外觀光市場，南投縣府率縣內觀光代表團拜會新加坡入境台灣主力「大通旅行社」，介紹南投觀光新亮點。圖／南投縣政府提供

新加坡為我國重要國際旅遊市場之一，為拓展其觀光市場，南投縣與台中、彰化、苗栗4縣市組團遠赴新加坡辦理觀光B2B交流，縣府整合日月潭知名旅宿及指標景點，與星國當地旅宿業及觀光單位，面對面拜會行銷，深化兩國旅遊業合作。

縣府指出，新加坡為台灣重要國際旅遊市場之一，長期與台灣保持密切旅遊交流，且華語普及、文化連結度高，有利於深化雙方旅遊業界合作，為此與台中、彰化、苗栗4縣市籌組中彰投苗聯合觀光行銷團，遠赴星國辦理觀光B2B交流活動。

為提升南投國際旅遊品牌能見度，拓展海外觀光市場，觀光處整合日月潭力麗溫德姆酒店、力麗哲園日潭館、九九峰氦氣球樂園等指標性業者，與星國當地旅行業者及觀光相關單位，面對面拜會行銷南投縣多元旅遊資源，深化兩國業界合作。

觀光處表示，由於新加坡以高度都市化發展著稱，旅客對自然景觀、生態環境、山林療癒及文化體驗等旅遊產品具有高度興趣，而南投擁有豐富的山林資源、湖泊景觀及多元地方文化，具備與新加坡城市旅遊互補的獨特優勢。

此次中彰投苗聯合觀光行銷團新加坡B2B交流活動，除我國業者更邀集當地15家知名旅行業者及3家航空公司參與，一對一深度訪談與業務交流，深入了解星國市場趨勢及旅遊產品需求，以利將特色旅遊產品行銷至更多海外客群。

縣府表示，此次特別介紹九九峰氦氣球樂園、星空旅遊、原住民文化、山林療癒、茶與咖啡、溫泉休閒、鐵道旅遊及日月潭SUP及電動船舶等，展現南投從山林景觀、自然生態到地方文化的深度遊程，提供星國市場更多元具特色的旅遊選擇。

為拓展海外觀光市場，南投與台中、彰化、苗栗4縣市組團赴新加坡觀光交流，面對面拜會行銷。圖／南投縣政府提供
為拓展海外觀光市場，南投與台中、彰化、苗栗4縣市組團赴新加坡觀光交流，面對面拜會行銷。圖／南投縣政府提供

為拓展海外觀光市場，南投縣府率觀光代表團赴新加坡拜會交流，縣內業者把握機會努力招商。圖／南投縣政府提供
為拓展海外觀光市場，南投縣府率觀光代表團赴新加坡拜會交流，縣內業者把握機會努力招商。圖／南投縣政府提供

新加坡 觀光 布局

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