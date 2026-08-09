極端氣候下...三年內彰化村里淹水達標最多57次 縣府將輔導防災

彰化縣有近80個易淹水村里，其中15個成立自主防災社區，另22個過去3年淹水10次以上，迄今未設置防災社區村里，還有1個村里退出防災社區體系；縣政府今表示，將透過成功社區案例與關心居住環境等角度，輔導和鼓勵社區成立水患自主防災社區。

根據彰化縣審計室調查，彰化縣政府獲水利署補助，辦理民國114年皮水災智慧防災第二期防災非工程措施計畫—韌性防災措施，發現112年到114年淹水感則器通報淹水次數達10次以上，仍無設置防災社區村里自主性防災的有22村里，已設置本來有16村里，1村今年退出。審計室認為宜督導檢討改善，優先輔導易淹水防里設置自主防災社區，以提升居民防災應變能力。

近年極端氣候強降雨往往低窪地區短時間內淹水逾10公分，淹水感測器可經由設定發出感測警示，通常設定在10公分，彰化縣有591村里，過去3年淹水超過10公分次數最多的是溪湖鎮湖東里達57次，其次依序為彰化市寶廍里42次、大城鄉三豐村29次、竹塘鄉田村26次、和美鎮和北里24次、永靖鄉五汴村23次、彰化市中庄里與員林市南平里各22次、二林鎮南光里20次，芳苑郷新村等13村里淹水18至10次。

縣政府水利資源處指出，目前15個自主性防災社區都有志工投入，平常任務分組分工，當淹水感測器警示響起即通知村里民防災，必要時疏散避難，沒設置自主性防災社區的村里問題出在缺乏志工，找不到足夠熱心民眾參與平日排水系統清淤、淹水防災宣導，最困難的是強風大雨時願意出門查看淹水狀況，通知低窪地區民眾疏散到安全處所。

水資處表示，未設置防災社區自主性防災的22村里和已退出的1村，將透過淹水感測器遠端監控淹水高度，通知鄉鎮市公所協助當地居民防範水災，也會聘請大學相關系所介入輔導；近年強降雨和豪大雨「來得急，去得快」通常2至3小時消退，且侷限在易淹水地區，加強易淹水村里成立自主性防災將是當務之急。