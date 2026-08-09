新聞眼／藍綠撒幣 拖垮城市願景

台中敬老卡點數六都居冠，現任市長盧秀燕對於加碼相當謹慎。然而藍綠市長參選人大加碼，內容幾乎如出一轍，搶攻年長族群票源意圖明顯。二名參選人猛開支票，是否通盤考量過實際財政負擔，進而排擠城市未來的發展與願景，如果僅為搶票一味撒幣，恐難符合選民對下任市長的期待。

台中市敬老愛心卡預算每年增加，從早期五億元、二○二四年的七點六億元，到今年首度突破十億元大關。目前全市約五十三萬人持卡，使用率八成，且每人每月平均只使用約三百點，才讓全年預算控制在十億元；若點數加碼且月底不歸零，預算極可能倍增至二十億元以上。

這還沒考量未來高齡化的影響，台中近年每年約新增四萬名長者，目前長者約五十萬人，二○三○年若以六十五萬人計，且平均每人每月使用五百點，全年預算就是三十九億元，與營養午餐免費的預算相當；若不控制敬老愛心卡的「加碼」，這項政策勢將成為錢坑。

何欣純、江啟臣陸續提出相同政策並非偶然，也不能單純以「抄作業」視之，不只台中，各縣市敬老卡都有加碼趨勢；長者投票率遠高於年輕人，六十五歲以上選民投票率長年超過七成到八成，四十歲以下選民則只有五成多，政策撒幣該撒向誰，參選人們看得很清楚。

老人福利只是整體政策的一部分，台中市是六都第二年輕的城市，百里侯的競爭者們無法擺脫「搶老人票」的窠臼，但市民更在意的是整體城市發展，捷運路網何時成形？傳統產業如何升級？原縣區與原市區的差距能否弭平？這些都不是每年多花幾十億元讓長者多搭幾趟計程車就能解決的。

台中是全台第二大都市，也極可能是未來無人機產業、AI工業的重心，市長參選人應該透過政策擘畫城市願景，一味地加碼福利政策不僅可能成為未來的財政黑洞，更會讓市民失去信心，看不清這座城市的未來將航向何方。