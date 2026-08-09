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賴清德酸王惠美 反助藍彰化整合

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
王功漁火節開幕拍照，難得魏平政（左五）與陳素月（左四）相鄰，魏平政更與王惠美（右三）只相隔一人，罕見地「拉近兩人距離」。記者林敬家／攝影
王功漁火節開幕拍照，難得魏平政（左五）與陳素月（左四）相鄰，魏平政更與王惠美（右三）只相隔一人，罕見地「拉近兩人距離」。記者林敬家／攝影

國民黨將彰化縣長選舉列入艱困選區，「藍營一姐」彰化縣長王惠美積極輔選是內部整合的重中之重。王惠美近日與魏平政見過面，被認為有破冰跡象，加上賴清德總統日前酸王惠美施政滿意度在中部五縣市吊車尾，惹惱了王惠美，再為藍營整合推了一把。

彰化縣目前有國民黨魏平政、民進黨陳素月及無黨籍彰化市前市長邱建富三名縣長參選人。魏平政五月才獲徵召參選，縣長王惠美原力挺新北市副市長劉和然未如願，至今未釋然，被議長謝典霖質疑「輔選力道不強」，甚至魏平政想面見王惠美都很難，連主席鄭麗文南下也見不到面，凸顯藍營整合危機。

不過，隨著投票只剩三個多月，王惠美證實上月廿五日與魏平政曾在縣長公館見面，魏平政維持「尊王」，除了請益外，也爭取支持。但據了解，王惠美對於黨中央趁她出國之際，徵召魏平政十分不悅。

國民黨本月十四日在全縣最大票倉彰化市及王惠美的本命區鹿港、福興舉辦黨籍參選人介紹會，主席鄭麗文將再度到場，屆時鄭、王是否同台將再度成了注目焦點。魏平政說，仍期待爭取王惠美及曾爭取黨提名的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋的支持。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，魏平政競選總部九月六日成立，將邀請王惠美擔任競選主任委員，劉和然已同意擔任魏平政推展政策的白皮書召集人，基於國民黨員立場，以王惠美的智慧一定會積極投入輔選。

地方並觀察到，綠營本來樂於見到王惠美對縣長選舉袖手旁觀，未料賴清德總統日前酸王惠美的施政滿意度是中縣五縣長最低，惹惱了王惠美，回以「總統總算想到彰化了」，預期有助於王惠美與魏平政的融冰，是綠營所始料未及。

昨王功漁火節開幕拍照，很難得魏平政與陳素月相鄰，魏平政更與王惠美只相隔一人，「拉近兩人距離」。

王惠美 賴清德 邱建富

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