老人福利 何欣純、江啟臣各拋敬老卡加碼

民進黨台中市長參選人何欣純月前提出敬老愛心卡政策，力推單趟計程車點數加碼到二百點、月底金額不歸零等，國民黨參選人江啟臣日前公布敬老愛心卡政策，也有類似政見。中市府今年十月則將提升敬老卡計程車單趟補助到一百元。

台中市敬老愛心卡目前採取每月自動儲值一千點、原住民一千五百點，可用於搭乘公車、捷運、火車，搭計程車的單趟補助最高八十五點，還能用於衛生所和合約診所部分負擔、國民運動中心門票；每月若未使用完一千點，金額自動歸零，下月重新計算一千點。

不分黨派多名議員認為，敬老愛心卡使用率高，但常常反應限制多、彈性不足，最被詬病的是計程車單趟只能折抵八十五點，以及月底自動歸零制度；敬老愛心卡單趟補助應該視物價調整，且擴大適用範圍，包含市場、超市和掛號費等等。

台中市長盧秀燕六月廿三日宣布，今年十月一日開始，敬老愛心卡計程車單趟補助調高到一百點，加碼後明年敬老愛心卡整體預算將從十點四億元增加到約十三億元；台中敬老愛心卡補助已經是六都最優、最高，政府施政會滾動式調整，也得考量財務可行性。

何欣純六月提出敬老愛心卡擴大使用升級政見，主張計程車每趟折抵點數再提升到二百點，使用範圍擴大到健保藥局、超商超市、農漁會販售據點等等，同時每月點數不歸零；敬老愛心卡要方便使用，才能鼓勵更多長輩走出門。

國民黨台中市長參選人江啟臣日前提出敬老愛心卡加碼政策。圖／江啟臣競辦提供

江啟臣八月五日也提出敬老愛心卡升級政見，包含計程車單趟折抵費用二百點、納入YouBike 2.0E、折抵長青學運銀髮報名費、擴大適用藥局、農會、掛號費，以及全年度不歸零；敬老愛心卡也會結合社區特色長照據點，讓照護貼合長者需求。

何欣純辦公室表示，敬老愛心卡加碼政策粗估每年會再增加數億元經費，考量到財政收支劃分法修正後地方統籌分配稅款增加，財政負擔不是問題；對於江啟臣「跟進」，歡迎大家提出政見讓市民檢視。江辦表示，各項政策是經過細緻討論後依序提出，並沒有特別參考其他參選人的政見。