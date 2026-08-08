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用善行傳承父愛 6子女以父之名捐家扶公務車：把思念化為助人力量

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
父親節前夕，陳映全6名子女承襲父母助人精神，以父親之名捐贈「南投映全號」公務車給南投家扶中心，讓愛心深入偏鄉家庭。圖／南投家扶中心提供
父親節前夕，陳映全6名子女承襲父母助人精神，以父親之名捐贈「南投映全號」公務車給南投家扶中心，讓愛心深入偏鄉家庭。圖／南投家扶中心提供

父親節不只送祝福，還把父親的善念送進偏鄉。南投陳映全、許妥夫妻生前樂於助人，6名子女承襲父母「有能力就幫助他人」的信念，在父親節以父親陳映全之名，捐贈南投家扶中心第二輛公務車「南投映全號」，延續去年以母親之名捐贈「南投幸福號」的愛心，讓對父母的思念化為幫助弱勢家庭的力量。

南投縣副縣長王瑞德表示，投高校友陳昭舒與家族去年即以母親名義捐一輛公務車，今年再以父親之名捐第二輛車，陳映全教導子女有成，6名子女不僅事業有成，也和父母一樣熱心公益。

陳家子女說，父母生前待人誠懇、心懷感恩，總是默默關懷身邊需要幫助的人，他們從小耳濡目染，也把「有能力就幫助他人」視為父母留給他們最珍貴的身教。

陳昭舒說，去年母親節前夕，他們以母親許妥之名捐贈「南投幸福號」，投入家扶服務後，看見社工駕車穿梭南投偏鄉，深入家庭訪視、配送生活物資及推動扶助方案，深刻感受到，一輛公務車承載的不只是交通功能，更是串起社工與受助家庭的重要橋梁。

因此，今年父親節家人決定延續愛心，以父親陳映全之名捐贈第二輛公務車「南投映全號」，希望父親一生樂善好施的精神，能透過家扶社工每次出發，持續走進社區、深入家庭，讓父母的愛陪伴更多需要幫助的孩子與家庭。

南投家扶中心前主委張素浴表示，從「南投幸福號」到「南投映全號」，兩輛車承載的不只是交通功能，更是一個家庭對父母深厚的孝心與思念，也是6名子女將父母身教化為公益行動的見證。

南投家扶中心主任李雅婷表示，家扶團隊57年來奔走南投13鄉鎮，深入偏鄉提供家庭訪視、物資配送、方案服務及關懷陪伴，每次出勤都是責任，每次到訪都是希望。「南投映全號」未來將成為社工服務的重要夥伴，協助團隊安全、迅速抵達需要關懷的家庭。

陳映全6名子女承襲父母助人精神，以父親之名捐贈「南投映全號」公務車給南投家扶中心，讓愛心深入偏鄉家庭。圖／南投家扶中心提供
陳映全6名子女承襲父母助人精神，以父親之名捐贈「南投映全號」公務車給南投家扶中心，讓愛心深入偏鄉家庭。圖／南投家扶中心提供

公務車 家扶 子女

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