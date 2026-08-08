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台中水湳「史努比」快閃店延至8月23日 整月免收停車費
台中市交通局今年暑假攜手全球知名漫畫品牌「Peanuts」（花生漫畫），在台中水湳轉運中心推出限定「史努比」快閃活動，吸引全國史努比迷熱情朝聖，快閃店首日創下熱銷兩周貨量的佳績，交通局宣布，為回應粉絲支持，快閃店延長至8月23日，讓粉絲感受史努比及其家族的魅力。
交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心結合國際知名IP「Snoopy」，營造童趣與溫馨的交通環境，南側大草皮正展出6公尺高的史努比等6座史努比家族大型氣球裝置藝術，史努比與兄弟姊妹齊聚一堂，已成為社群平台最熱門的打卡熱區。
此外，現場最吸睛的莫過於化身為「黃色校車」的史努比主題自駕巴士。車內不僅有可愛的史努比擔任司機，更透過深入淺出的展板介紹自駕技術原理。民眾前往一樓候車空間參觀並完成現場問卷，還能領取限量的「史努比精美明信片組」，數量有限，送完為止。
台中水湳轉運中心8月前3周，每逢周六日推出快閃商店及室內市集，結合周邊綠美圖、台中國際會展中心及中央公園等景點，形成水湳經貿園區一日遊路線。
交通局表示，很多史努比粉絲呼朋引伴來水湳轉運中心，搶購快閃店推出台中市首發設計的交通主題玩偶，掀起粉絲的收藏熱潮，為滿足喜愛史努比民眾，快閃店特別順延再展出一周，歡迎民眾把握機會，搭乘大眾運輸或前往水湳轉運中心，感受史努比魅力。
葉昭甫指出，水湳轉運中心8月5日正式啟用，有25、54、54延、82、82延、108、156、354、555、675及綠美圖會展中心巡迴公車等路線陸續提供服務。為慶祝啟用，市府同步推出停車優惠方案，即日起至9月4日停車場全面免收停車費；9月5日至12月5日則享停車費8折優惠，西屯區港尾里里民再加碼95折回饋。
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