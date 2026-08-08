台中水湳「史努比」快閃店延至8月23日 整月免收停車費

台中市交通局今年暑假攜手全球知名漫畫品牌「Peanuts」（花生漫畫），在台中水湳轉運中心推出限定「史努比」快閃活動，吸引全國史努比迷熱情朝聖，快閃店首日創下熱銷兩周貨量的佳績，交通局宣布，為回應粉絲支持，快閃店延長至8月23日，讓粉絲感受史努比及其家族的魅力。

交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心結合國際知名IP「Snoopy」，營造童趣與溫馨的交通環境，南側大草皮正展出6公尺高的史努比等6座史努比家族大型氣球裝置藝術，史努比與兄弟姊妹齊聚一堂，已成為社群平台最熱門的打卡熱區。

此外，現場最吸睛的莫過於化身為「黃色校車」的史努比主題自駕巴士。車內不僅有可愛的史努比擔任司機，更透過深入淺出的展板介紹自駕技術原理。民眾前往一樓候車空間參觀並完成現場問卷，還能領取限量的「史努比精美明信片組」，數量有限，送完為止。

台中水湳轉運中心8月前3周，每逢周六日推出快閃商店及室內市集，結合周邊綠美圖、台中國際會展中心及中央公園等景點，形成水湳經貿園區一日遊路線。

交通局表示，很多史努比粉絲呼朋引伴來水湳轉運中心，搶購快閃店推出台中市首發設計的交通主題玩偶，掀起粉絲的收藏熱潮，為滿足喜愛史努比民眾，快閃店特別順延再展出一周，歡迎民眾把握機會，搭乘大眾運輸或前往水湳轉運中心，感受史努比魅力。

葉昭甫指出，水湳轉運中心8月5日正式啟用，有25、54、54延、82、82延、108、156、354、555、675及綠美圖會展中心巡迴公車等路線陸續提供服務。為慶祝啟用，市府同步推出停車優惠方案，即日起至9月4日停車場全面免收停車費；9月5日至12月5日則享停車費8折優惠，西屯區港尾里里民再加碼95折回饋。

台中水湳轉運中心與史努比聯名周末快閃店人氣持續飆升。圖／台中市政府提供

台中水湳轉運中心結合「Snoopy」主題活動，南側大草皮有可愛的大型氣球裝置藝術。記者趙容萱／攝影

台中水湳轉運中心啟用，市區客運10線公車進駐提供服務。圖／台中市政府提供

台中水湳轉運中心與史努比聯名快閃店首發交通主題限量史努比玩偶引發熱潮。圖／台中市政府提供