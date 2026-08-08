鄉下不設防？防空演習在即 彰化縣591個村里逾半沒地方避難

2026年中部城鎮韌性（防空）演習8月10日實施，防空避難是必演項目。依規定各村里防空疏散避難設施容量與人口供需比例不得低於1.2倍，但彰化縣審計室發現，彰化縣26個鄉鎮市平均僅達0.69倍，只有員林市及彰化市達標，全縣591個村里逾半未設置。縣府表示，向內政部反映應考量城鄉差異後，同意以都會區優先設置。

彰化縣警局表示，法令規定防空避難設施的供需比例，其實未考量到城鄉差異，很多村里是鄉村地區，甚少有6樓以上建築可供設置防空避難設施，才造成比例偏低。

彰化縣政府建設處指出，縣府曾向內政部反映，非並所有人口都住在城鎮，而鄉村地區相對比較空曠，遇空襲可就在掩蔽，而且挖地下室必須負擔較大建築成本，確實有其難處，建議城鄉差異調整防空避難空間的供需比例。內政部同意只納入8個生活圈中的彰化、員林、和美、鹿港、二林、溪湖市鎮，田中及北斗區未納入。

審計室統計，全縣591個村里中，有300個村里完全沒有防空疏散避難設施，另有195個村里雖設有避難設施，但容量不足，未達最低供需比例，顯示超過8成村里存在避難空間不足或缺乏設施的問題。

各鄉鎮市中，以員林市及彰化市表現較佳，員林市供需比例達1.69倍，為全縣最高，但仍有9個里沒有避難設施、10個里容量不足；彰化市供需比例為1.53倍，仍有7個里沒有避難設施、26個里容量不足。

其餘24鄉鎮均不合格，以竹塘鄉、埔鹽鄉、芬園鄉及社頭鄉情況最嚴重，供需比例僅介於0.06倍至0.10倍。竹塘鄉更以0.06倍敬陪末座，全鄉14個村僅1個村設有防空疏散避難設施，其餘13個村皆無設施，凸顯偏鄉防空避難資源嚴重不足。

審計單位建議，縣府應持續盤點及擴充防空疏散避難設施量能，強化跨機關資料勾稽與列管機制，並落實定期勘查及資料更新，以提升民防整備能力，確保緊急狀況發生時，民眾能獲得足夠且適當的避難空間。

除設施容量不足外，審計單位也發現，部分符合條件的避難設施未納入列管，部分已拆除或面積變更的設施資料未更新，另有部分單位未依規定完成現地勘查及稽查，影響資料正確性與管理品質，因此要求警察局檢討改善。

彰化縣警察局表示，將持續辦理防空疏散避難設施調查與建檔，並調閱房屋稅籍及使用執照資料，逐案現地勘查，將符合條件但未列管的避難設施補列建檔，同時更正錯誤資料，提升列管資料完整性及正確性。

防空避難是防安演習必要的演練科目，依規定各村里防空疏散避難設施容量與人口供需比例不得低於1.2倍，但彰化縣審計室發現，彰化縣26個鄉鎮市平均僅達0.69倍，只有員林市及彰化市達標 。聯合報系資料照