清水今晚「送肉粽」跨海線至彰化 家屬澄清：全程車運不繞行

台中市清水區鰲峰山周邊將於今晚舉行傳統民間除煞儀式「送肉粽」，因儀式結束後，送煞物品將一路跨越台中、彰化兩縣市，送往芳苑鄉進行化煞，由於適逢「王功漁火節」，消息曝光後在社群引發熱烈討論與疑慮；對此，喪家代表特別在臉書社團貼文澄清，強調送煞過程「全程以車輛押解，不會沿路步行」，更與王功漁火節毫無關係，呼籲民眾毋須恐慌。

家屬日前在臉書社團「清水小鎮」發布公告，指出將在鰲峰山開壇除煞 ，儀式預計於國曆8月8日（農曆6月26日）父親節晚間 9 時至 11 時許，在清水區鰲峰山自行車場外的鰲海路一帶舉行，屆時現場將由三位道德高僧及法師開壇主持專業祈福除煞科儀，請民眾改道。

家屬表示已依法完成路權申請，並特別呼籲：「今晚9時至11時，凡請經過鰲海路附近的人員避開繞路。如有打擾，代表家屬對台中清水區居民感到萬分抱歉，只求平安圓滿！」

根據喪家與承辦人員公布的規劃，鰲海路的儀式完成後，送煞物品將直接裝車押解，預計沿著海線主要幹道台17線或台61線（西濱快速道路）一路南下，行經彰化縣伸港、線西、鹿港及福興等 4 個沿海鄉鎮，最終抵達彰化縣芳苑火葬場，利用大型金爐焚燒化解。

對於外界關注是否會影響到彰化「王功漁火節」及沿線居民，喪家代表懇切澄清，祈福除煞法會與王功漁火節毫線關係，且物品裝車後直接駛往目的地，「絕對不會在路上行走或遶境，請各位不用過度恐慌，我們只是想妥善圓滿處理，並為大家祈福，希望地方鄉親體諒海涵。」

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台中市清水區鰲峰山周邊將於今晚舉行傳統民間除煞儀式「送肉粽」，，呼籲民眾全程車運毋須恐慌。圖／翻攝清水小鎮臉書