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一樓擠爆、二樓難上 集集老活動中心靠一座電梯「活」起來

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮田寮社區活動中心無障礙電梯昨天正式啟用，縣長許淑華、集集鎮長吳大村及地方人士共同見證，讓長者及行動不便居民使用活動中心更便利。圖／南投縣政府提供
集集鎮田寮社區活動中心無障礙電梯昨天正式啟用，縣長許淑華、集集鎮長吳大村及地方人士共同見證，讓長者及行動不便居民使用活動中心更便利。圖／南投縣政府提供

南投集集鎮田寮社區活動中心過去沒有電梯，導致社區活動多集中一樓、空間擁擠。南投縣府補助360萬元增設無障礙電梯，並結合漏水、廁所及水電改善，整體投入約600萬元，昨天啟用，讓長者、身心障礙者及行動不便居民更安全使用活動中心。

田寮社區活動中心無障礙電梯昨天啟用，集集鎮長吳大村，縣長許淑華、縣議員黃春麟、謝明謀、陳淑惠、王秋淑及集集鎮民代表會主席陳雅雯等人出席，與居民共同見證建設完成。

許淑華表示，隨著高齡社會來臨，打造安全、便利的無障礙公共空間，已成為公共建設重要目標。田寮社區活動中心是居民聚會、休閒、學習及辦理社區關懷據點活動的重要場所，但過去沒有電梯，二樓空間對長輩及行動不便者相當不便，許多活動只能集中在一樓舉辦。

她指出，集集鎮公所113年1月向縣府申請增設無障礙電梯，經縣府社會及勞動局評估確有改善必要；由於中央已無社區活動中心無障礙設施設備補助，縣府決定全額補助電梯工程360萬元，並與鎮公所合作，同步改善活動中心漏水、廁所及水電等問題，整體經費約600萬元。

許淑華說，電梯啟用後，不僅解決長輩上下樓的困難，也讓二樓空間重新活化，孕婦、身心障礙者及其他行動不便民眾都能更便利使用，讓活動中心成為全民共享、全齡友善的社區據點。

吳大村表示，田寮社區活動中心增設無障礙電梯是地方多年期待，活動中心也因年久失修，過去漏水情形嚴重。公所接獲地方反映後，將需求轉呈縣府，獲許淑華核定改善工程，除縣府補助360萬元增設電梯外，另改善漏水、廁所及水電等設施，總經費約600萬元。

吳大村表示，活動中心完成改善後，未來不論長者、身心障礙者或一般居民，都能更方便使用各樓層空間，也有助於社區持續推動關懷據點及各項活動。

許淑華表示，縣府未來將持續與各鄉鎮市公所合作，爭取建設資源、完善地方公共設施，打造更安全、便利且宜居的生活環境，讓不同年齡及需求的縣民都能享有友善公共空間。

集集田寮社區活動中心增設無障礙電梯，並同步改善漏水、廁所及水電設施，整體投入約600萬元，提升活動中心使用品質。圖／南投縣政府提供
集集田寮社區活動中心增設無障礙電梯，並同步改善漏水、廁所及水電設施，整體投入約600萬元，提升活動中心使用品質。圖／南投縣政府提供

田寮社區活動中心過去沒有電梯，長輩使用二樓空間得爬樓梯，如今無障礙電梯啟用，讓活動中心更符合高齡友善需求。圖／南投縣政府提供
田寮社區活動中心過去沒有電梯，長輩使用二樓空間得爬樓梯，如今無障礙電梯啟用，讓活動中心更符合高齡友善需求。圖／南投縣政府提供

電梯 集集 南投

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