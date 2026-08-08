白海豚颱風來襲！大雪山、八仙山明休園 13條步道同步封閉

白海豚颱風來襲，考量山區天候極不穩定及聯外道路行車安全，林業及自然保育署台中分署宣布，所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於8月9日實施預防性休園；此外，武陵國家森林遊樂區將配合武陵農場的開休園狀態進行同步調整；東勢林業文化園區及營林所臺中出張所宿泊所，則將視台中市政府是否宣布停班停課，滾動式決定是否開休園。

台中分署表示，根據中央氣象署最新預報，白海豚颱風將於今明兩天最接近台灣，受其外圍環流影響，北部地區及中部山區將出現陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，除大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於8月9日實施預防性休園，轄內谷關七雄、鳶嘴稍來山、橫嶺山及德芙蘭等13條熱門自然步道，也同步暫停開放。

台中分署特別提醒，由於森林遊樂區聯外道路距離較長，且山區步道在豪大雨期間極易發生土石崩塌、倒木及路基流失等災害。基於旅遊安全考量，請民眾與山友於颱風影響期間切勿前往山區活動。

並強調，即使豪雨過後警報解除，山區仍可能存在落石、坍方等「延遲性災害」，山友近期若有行程，應審慎評估天候及山區道路狀況，以確保自身安全。後續將待颱風警報解除後，由園方完成災害勘查與環境整備，再行公告恢復開園時間。相關即時園區動態可至「山林悠遊網」查詢。