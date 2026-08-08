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軌道經濟發威！台中捷運南屯G11站共構大樓動土 打造27層宜居地標

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓昨開工動土。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓昨開工動土。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓昨開工動土，將興建地上27層、地下5層複合式大樓，由台中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持，會同捷工局長蘇瑞文、日勝生活科技董事長林榮顯、集順生活科技董事長劉垚凱雨以及地方多名民代共同見證南屯軌道經濟發展進入新里程碑。

黃崇典表示，台中捷運綠線通車後，日均運量約5至6萬人次，充分發揮軌道運輸帶動城市發展的效益。南屯站開發案更可望快速挹注場站開發效益，象徵南屯核心生活圈逐步成形，城市發展邁向新的里程碑。未來結合捷運場站開發優勢，導入台中市推動的宜居建築理念，朝「捷運城市」目標穩步邁進。

蘇瑞文指出，台中捷運綠線目前有6站7處開發基地正陸續開花結果，從四維國小G5站取得使照、文華高中G8站公開標售，到文心崇德G6站及南屯G11站相繼動工，捷運沿線已形成住宅、商業、辦公及旅館等多元發展布局。

捷工局說明，南屯G11站共構大樓規畫1樓店鋪2戶、2樓辦公室6戶、3樓及4樓為管理委員會使用空間，其餘樓層提供322戶住宅，共計330戶，打造集居住、商業、辦公及生活服務於一體的複合式大樓。更導入宜居建築理念，透過建築與環境共融、友善公共空間及永續發展設計，落實台中宜居城市願景。

台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓昨開工動土。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓昨開工動土。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓完工模擬圖。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線南屯G11站土地開發共構大樓完工模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市政府秘書長黃崇典（右）、日勝生活科技董事長林榮顯（左）拿著鳳梨及菜頭，祈祝工程順利。圖／台中市政府提供
台中市政府秘書長黃崇典（右）、日勝生活科技董事長林榮顯（左）拿著鳳梨及菜頭，祈祝工程順利。圖／台中市政府提供

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