打虎捉賊父子、父女檔上陣 彰化警界「一門多警」33對歡度父親節

「打虎捉賊，父子、父女檔上陣」，彰化縣2800多名警察中，有33對父子、父女檔，甚至一門多位當警察，縣警局昨天特別邀請他們一起歡度父親節，當兒女的，還當場為「學長」、「長官」老爸做「肩頸按摩」，氣氛格外溫馨。

彰化縣警察局昨天在父親節慶祝大會中，有別以往「儀式化」的拘謹、保守，今年警局以活潑、溫馨的綜藝風格，邀請了同在警界服務的「父子檔」與「父女檔」波麗士同仁，登台亮相。彰化縣警察局員警有父子檔、在33對父子、父女檔關係的員警，其中有5位警察父親有2位子女當警察，因此有父子、父女檔 關係的共有38人。

他們平日在職場上互稱「學長、學弟」的父子與父女，在活動現場不僅真情告白，兒女更親自為老爸「肩頸按摩」，將平日練柔道、擒拿的雙手，轉化為溫柔的「孝親手」，為爸爸進行肩頸大放鬆，展開一場幽默逗趣的「健康大臨檢」，場面溫聲馨感人。

婦幼警察隊女兒莊珉柔感性表示，小時候常抱怨爸爸因為勤務不能陪她過節，直到自己也穿上這身制服，才真正體會到爸爸當年用這個肩膀一邊扛起社會治安、一邊默默守護家庭的偉大。

其中，彰化警分局副分局長楊昭賢的女兒楊瑋禎，是以優異成績從特考班結業，目前在彰化分局大竹派出所服務，楊昭賢既是「長官」又是「父親」身分，偶而在督勤時會照面，但都是「公事公辦」。

楊昭賢說，他尊重女兒的選擇，其實她小時候童言童語就說要跟爸爸一樣當警察，國小二年級時，寫作文立志長大要當警察，從警之志未因成長而改變，讀大四時，就買函授課程開始準備考警察特考，2024年錄取，以優異成績結業，主動選填彰化警分局獲分發到大竹派出所。

楊瑋禎則說，從小就覺得父親穿著警察制服，十分帥氣，一直是她的偶像，才會立志當警察，要跟爸爸一樣受到尊敬。

局長陳世煌表示，警察工作日夜顛倒、充滿高壓與危險，許多警察同仁為了守護治安，往往犧牲了陪伴家人的時間，這次看到局裡有33對同仁子承父業、女承父志，一同投入維護正義的行列，不只是家庭的榮譽，更是警界的驕傲。

彰化縣警察局共有33對父子檔、父女檔員警 ，昨天一起歡度父親節。圖／警察局提供

彰化縣警察局昨天的父親節慶祝大會，邀請父子檔、父女檔員警 一起歡度父親節，圖為婦幼隊組長林瑞珉（中）、大兒子林群皓是和美分局嘉犁派出所長（後右）、二兒子林群諺是員林分局莒光派出所警員 。圖／警察局提供

彰化縣警察局共有33對父子檔、父女檔員警 ，昨天一起歡度父親節，圖為芳苑分局警備隊巡佐莊富德（中） 、兒子鹿港分局警員莊田堉（後左） 婦幼警察隊警員莊珉柔（後右）。圖／警察局提供

後右莊珉柔