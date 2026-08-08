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紓解就學需求…台中高鐵特區建新小學 後年招生

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
烏日區旭日國小第一期校舍昨天舉行動土典禮，預計二○二八年八月招生，紓解高鐵特區就學需求。記者趙容萱／攝影
烏日區旭日國小第一期校舍昨天舉行動土典禮，預計二○二八年八月招生，紓解高鐵特區就學需求。記者趙容萱／攝影

台中市烏日高鐵特區人口持續成長，就學需求大增，台中市政府投入並爭取中央支持，編列二億四七七六萬元興建烏日區旭日國小第一期校舍，昨天動土。台中市長盧秀燕表示，新校預計二○二八年八月一日招生，第一期將興建二十四間教室，紓解周邊就學需求。

台中市長盧秀燕主持動土典禮表示，台中市近年人口持續增加，創下歷史新高，並連續八年獲選最幸福城市。

她指出，全台普遍受少子化影響，但台中因人口移入，新興重劃區學齡人口持續增加，學校反而「逆少子化」，部分學校招生甚至「爆滿」。旭日國小是她任內開工的第十所新設學校，下一所新建學校將落腳梧棲。

教育局表示，烏日區新站南段近年大型住宅建案陸續完工，人口快速成長，學齡兒童人數同步增加，市府因此規畫新設旭日國小，以滿足地方就學需求。

立委顏寬恒表示，地方與市議會自二○二三年起提出設校需求，他在二○二四年邀集教育部國教署、台中市教育局會勘協調，雖然中央曾以專案經費額滿、設校屬地方自治事項為由回覆，但經持續爭取後，國教署於同年底核定六百萬元規畫設計經費，讓旭日國小順利推動興建。他後續也將爭取設置附設幼兒園，進一步完善地方教育資源。

教育局長蔣偉民表示，因應新興人口聚集，市府近年陸續於北屯、沙鹿、南屯及烏日等地新設國中、小，目前已新設十所國中小，持續擴充教育量能，因應人口成長帶來的就學需求。

教育局指出，旭日國小校園將串聯北側、東南側公園及西南側線性綠帶，打造完整開放空間，並規畫草坡、滑梯及階梯式小劇場等設施，結合自然環境與多元學習空間，兼顧安全、舒適及環境永續理念。

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