彰化兩前瞻停車場使用率低於3成 連兩年被審計室糾正

彰化縣完工啟用的路外停車場有4處，彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場連續兩年被彰化縣審計室點名使用率偏低；彰化縣政府今表示，延平停車場以月租占多數，三和停車場因鄰近路邊停車位很多，將研議提高路邊停車收費，引導民眾使用地下停車場。

彰化縣4處路外停車場分別是台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場與福興鄉停8平面停車場，根據審計資料顯示，獲前瞻基礎建設計畫補助興建的延平停車場，去年1月8月臨時停車平均使用率7.78%至8.76%，三和停車場去年同期停車平均使用率18%至28%，這兩座停車率都有待提升。

延平停車場與三和停車場的營運效能低，去年被審計室糾正，今年再被糾正。縣政府交通處表示，延平停車場周邊有多座私人停車場，面積大，停車位足夠，而延平停車場地下二樓目前月租停車近半數，致使臨停使用率不高。

三和公園地下停車場緊鄰公部門投資興建的路邊停車收費路段，每小時收費20元，無當日最高收費限制，駕車民眾先看到平面收費停車位有無空位，若沒空位才進三和停車場，每小時收費30元，當日最高收費150元，因此地上平面停車位比地下停車場受歡迎。

交通處表示，三和停車場營運業者將提出優惠促銷方案，當日收費上限比照周邊路外平面停車場，交通處也將藉由推動路邊智慧停車系統，透過收集停車大數據資料，將視各路段停車供需情形，會同員林市公所推動路邊停車差別費率或累進費率，引導車輛優先停放三和停車場，提升路外停車場使用率，此外，近年極端氣候大多數時日天氣酷熱，長期而言地下停車場仍具使用優勢，可望逐步提升停車率。