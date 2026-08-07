聽新聞
0:00 / 0:00

彰化兩前瞻停車場使用率低於3成 連兩年被審計室糾正

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市三和公園地下停車場的外面平面停車位多，鄰近新增平面停車場，造成三和停車場的停車率偏低。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市三和公園地下停車場的外面平面停車位多，鄰近新增平面停車場，造成三和停車場的停車率偏低。記者簡慧珍／攝影

彰化縣完工啟用的路外停車場有4處，彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場連續兩年被彰化縣審計室點名使用率偏低；彰化縣政府今表示，延平停車場以月租占多數，三和停車場因鄰近路邊停車位很多，將研議提高路邊停車收費，引導民眾使用地下停車場。

彰化縣4處路外停車場分別是台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場與福興鄉停8平面停車場，根據審計資料顯示，獲前瞻基礎建設計畫補助興建的延平停車場，去年1月8月臨時停車平均使用率7.78%至8.76%，三和停車場去年同期停車平均使用率18%至28%，這兩座停車率都有待提升。

延平停車場與三和停車場的營運效能低，去年被審計室糾正，今年再被糾正。縣政府交通處表示，延平停車場周邊有多座私人停車場，面積大，停車位足夠，而延平停車場地下二樓目前月租停車近半數，致使臨停使用率不高。

三和公園地下停車場緊鄰公部門投資興建的路邊停車收費路段，每小時收費20元，無當日最高收費限制，駕車民眾先看到平面收費停車位有無空位，若沒空位才進三和停車場，每小時收費30元，當日最高收費150元，因此地上平面停車位比地下停車場受歡迎。

交通處表示，三和停車場營運業者將提出優惠促銷方案，當日收費上限比照周邊路外平面停車場，交通處也將藉由推動路邊智慧停車系統，透過收集停車大數據資料，將視各路段停車供需情形，會同員林市公所推動路邊停車差別費率或累進費率，引導車輛優先停放三和停車場，提升路外停車場使用率，此外，近年極端氣候大多數時日天氣酷熱，長期而言地下停車場仍具使用優勢，可望逐步提升停車率。

彰化 停車場

延伸閱讀

中友彰化店聯外道路公展中 民眾憂「百貨好了路未通」

基隆六合停車場爭議有解 台肥允出具租約

號稱全台最大…高雄親子樂園父親節開園 警公布交管防塞車避雷

停車場施工大翻車！發泡劑噴愛車、甲苯再補刀 網：看到會哭

相關新聞

紓解就學需求…台中高鐵特區建新小學 後年招生

台中市烏日高鐵特區人口持續成長，就學需求大增，台中市政府投入並爭取中央支持，編列二億四七七六萬元興建烏日區旭日國小第一期校舍，昨天動土。台中市長盧秀燕表示，新校預計二○二八年八月一日招生，第一期將興建二十四間教室，紓解周邊就學需求。

彰化兩前瞻停車場使用率低於3成 連兩年被審計室糾正

彰化縣完工啟用的路外停車場有4處，彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場連續兩年被彰化縣審計室點名使用率偏低；彰化縣政府今表示，延平停車場以月租占多數，三和停車場因鄰近路邊停車位很多，將研議提高路邊停車收費，引導民眾使用地下停車場。

台中暑假熱氣球、自行車嘉年華 相繼推出親子放電攻略接力登場

暑假進入尾聲，台中市擁有山、海、屯、城多元旅遊資源，今年特別串聯「我是登山王」、「2026台中石岡熱氣球嘉年華」及「2026台中電影Fun-In季」，整合暑期親子活動資源，八月重磅推出「暑假親子放電攻略」，串聯山林健行、自行車騎旅、熱氣球嘉年華到戶外電影放映，打造一系列兼具運動與休憩的暑期盛宴，一路精彩精彩歡樂到8月底。

彰化OHCA存活率升至35.17% 4輛508萬「行動急診室」加入搶命行列

彰化縣消防局今天舉辦救護車聯合捐贈儀式，獲贈4輛高規格救護車，總價值逾2032萬元，將配置於田尾、員林、溪湖及伸港分隊，隨著救護設備持續提升，彰化縣到院前心肺功能停止（OHCA）病患存活率，已由2019年的20.4%提升至2025年的35.17%，截至目前成功搶救543名急性心肌梗塞患者。

中友彰化店聯外道路公展中 民眾憂「百貨好了路未通」

彰化中友百貨工程進度受到關注，彰化市公所提出停車場南側出口自南瑤路168巷延伸至中山路二段的道路開闢計畫，目前由彰化縣府辦理都市計畫變更公開展覽，8月10日將舉辦公開說明會，後續仍須送都市計畫委員會審議，也讓外界關注是否會出現「百貨蓋好了，道路還沒好」的情況。

全台最高 大安媽祖像第三季完工

台中海線居民期盼十三年的「大安媽祖文化園區」，媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，台中市觀光旅遊局指出，預計今年第三季完工，雕像連同基座達五十三點六公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。