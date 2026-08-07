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台中暑假熱氣球、自行車嘉年華 相繼推出親子放電攻略接力登場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供
2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供

暑假進入尾聲，台中市擁有山、海、屯、城多元旅遊資源，今年特別串聯「我是登山王」、「2026台中石岡熱氣球嘉年華」及「2026台中電影Fun-In季」，整合暑期親子活動資源，八月重磅推出「暑假親子放電攻略」，串聯山林健行、自行車騎旅、熱氣球嘉年華到戶外電影放映，打造一系列兼具運動與休憩的暑期盛宴，一路精彩精彩歡樂到8月底。

台中市觀旅局指出，為讓孩子盡情揮汗、家長輕鬆出遊，最受矚目的石岡夏日夢幻盛會「2026台中石岡熱氣球嘉年華」，將於8月22日至24日在土牛運動公園盛大登場，全球唯一的「台東天后宮媽祖造型熱氣球」將首度在台中升空。現場規劃繫留體驗、音樂晚會與夜間光雕秀；8月24日下午更邀請yoyo家族雲朵姐姐與南瓜哥哥帶來活力唱跳，盛況可期。

局長陳美秀表示，壓軸登場的「2026台中自行車嘉年華」則於8月29日出發，活動從東勢獨角仙生態公園騎至后里馬場，全程14.8公里行經東豐綠廊與后豐鐵馬道，沿途可欣賞零蛋月台、花梁鋼橋及九號隧道等名勝，終點后里馬場更與參山國家風景區管理處合作打造特色市集與表演。

喜愛戶外運動的家庭，還可參與「我是登山王」，完成指定步道挑戰即可獲得獎勵；新聞局「2026台中電影Fun-In季」則巡迴29區免費放映強檔動畫，閉幕抽獎更包含70吋液晶電視及Nintendo Switch 2遊戲機等大獎。

2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供
2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供

2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供
2026台中自行車嘉年華將於8月29日鳴笛出發，千人共騎聲勢浩大，東豐自行車綠廊周邊擁有豐富的鐵道文化。圖／台中市觀遊局提供

台中 熱氣球 暑假 親子

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