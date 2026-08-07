彰化OHCA存活率升至35.17% 4輛508萬「行動急診室」加入搶命行列

彰化縣消防局今天舉辦救護車聯合捐贈儀式，獲贈4輛高規格救護車，總價值逾2032萬元，將配置於田尾、員林、溪湖及伸港分隊，隨著救護設備持續提升，彰化縣到院前心肺功能停止（OHCA）病患存活率，已由2019年的20.4%提升至2025年的35.17%，截至目前成功搶救543名急性心肌梗塞患者。

此次受贈4輛救護車，分別由馬力強發電機有限公司捐贈1輛、彰化縣彰化六信愛心慈善會捐贈2輛、祥聖針織股份有限公司捐贈1輛。彰化縣長王惠美表示，4輛救護車均依各分隊轄區救護需求量身打造，投入消防局救護車汰舊換新，每輛平均造價約508萬元。

王惠美指出，新型救護車除採用最新巴騰堡格紋反光車身設計，提高夜間辨識度，提升救護人員出勤安全性，更全面配置全自動電動擔架床、低音頻警報器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器等高階救護設備，讓救護車不再只是載送病患的交通工具，而是具備高度急救能力的「行動急診室」。

彰化縣消防局長統計近3年累計受贈救護車36輛，總價值達1億3556萬元，其中2024年受贈9輛、2025年受贈23輛、2026年受贈4輛。各界善心投入，不僅協助汰換救護車輛，也充實第一線救護量能。

此次捐贈單位皆長期投入公益，馬力強發電機有限公司2024年已捐贈1輛救護車，今年再次捐贈，並配置於田尾分隊；祥聖針織股份有限公司創辦人蔡羅素卿也再次捐贈救護車；彰化六信愛心慈善會則於2019年及2024年各捐贈2輛救護車，2023年另捐贈大型水箱車1輛，此次再捐贈2輛救護車，累計捐贈總價值達3142萬元。

彰化六信愛心慈善會理事長鄭作欣表示，六信愛心慈善會多年來陸續捐贈4輛救護車、2輛復康巴士以及1輛消防車等設備，加上本次捐贈的2輛配備「全自動電動擔架床」救護車，協助提升緊急救護與消防救災能量。

彰化縣消防局今天舉辦救護車聯合捐贈儀式，獲贈4輛高規格救護車，總價值逾2032萬元，將配置於田尾、員林、溪湖及伸港分隊，隨著救護設備持續提升。記者林敬家／攝影